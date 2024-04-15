مشاركة نشء الشرقية فى ختام المؤتمر الوطنى للنشء «بناء جيل»

يشارك فريق من النشء التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية في ختام المؤتمر الوطنى الثانى للنشء الذي يقام في المدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية، خلال الفترة من ١٤: ١٨ أبريل ٢٠٢٤.

ويشار إلى أن هذا الوفد شارك فى الجلسات الحوارية التى تم عقدها على نطاق 4 مقرات على مستوى محافظة الشرقية، كما شارك في مؤتمر العاصمة الذى تم عقده بمكتبة مصر فى شهر أكتوبر الماضى، بحضور النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ.

ومن المقرر، سيقوم النشء المشارك في المؤتمر من المحافظات كافة تحت شعار «بناء جيل»؛ بعرض وثيقة توصيات المؤتمر عن القضية الفلسطينية التى تم عرضها فى مؤتمر العاصمة بالمحافظة.

ويتضمن فعاليات المؤتمر برنامج صباحي رياضي، وورش عمل ثقافية ولقاءات حوارية بهدف إثراء الفكر الثقافي للنشء المشارك، وإكسابه الثقة بالنفس، ومهارات الاتصال والتواصل الفعال، وكيفية مناقشة القضايا وعرضها على المسئولين.

ينفذ المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، وجيهان حنفى، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإشراف الدكتورة إيمان عثمان، مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، والدكتور أيمن عبدالمقصود، وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد البسطويسي، مدير إدارة تنمية النشء، ويرافق فوج الشرقية أحمد سعد، وكيل إدارة تنمية النشء ومنسق المؤتمر بالمحافظة.

وفي سياق متصل، نظم مركز شباب شرقية مباشر بإدارة شباب الابراهيمية بمحافظة الشرقية، احتفالية خاصة في نهاية الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2024، تم خلالها تكريم الأم المثالية والأطفال الأيتام بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم، وبعدها انطلقت فقرات الأمسية الغنائية لكورال النشء بمركز شباب الزقازيق البحرى بقيادة المايسترو محمد عبدالعزيز، وأعضاء فريق الكورال، وعرض أغنيات العيد والتراث الشعبى والغنائى احتفالًا بعيد الفطر المبارك.

تأتي هذه الاحتفالية ضمن فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التي يتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، ووفقًا لاستراتيجية الوزارة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.