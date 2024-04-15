سامسونج تتفوق على آبل لتصبح أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم

فقدت شركة Apple مكانتها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم لمنافسة سامسونج Samsung في الربع الأول من عام 2024، حيث انخفضت شحنات iPhone بنسبة 10٪ تقريبًا على أساس سنوي، وفقًا لبيانات من شركة أبحاث السوق IDC. ويأتي الانخفاض في مبيعات iPhone وسط انتعاش أوسع في سوق الهواتف الذكية العالمية، والذي شهد ارتفاع الشحنات بنسبة 7.8٪ إلى 289.4 مليون وحدة.



سامسونج في المركز الأول



واستعادت سامسونج المركز الأول بحصة سوقية بلغت 20.8%، مدعومة بالمبيعات القوية لأحدث هواتفها الذكية من سلسلة Galaxy S24 التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام. وتراجعت شركة آبل إلى المركز الثاني بحصة بلغت 17.3%، حيث شحنت 50.1 مليون جهاز آيفون مقارنة بـ 55.4 مليون في نفس الفترة من العام الماضي. كما حققت العلامات التجارية الصينية مثل Xiaomi وHuawei مكاسب أيضًا، حيث احتلت Xiaomi المركز الثالث بحصة سوقية تبلغ 14.1%.

ويسلط الانخفاض في شحنات آيفون الضوء على التحديات التي تواجهها أبل في الأسواق الرئيسية مثل الصين، حيث قامت بعض الشركات والوكالات الحكومية بالحد من استخدام موظفيها لأجهزة أبل. ويعكس هذا القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية على التطبيقات الصينية بسبب مخاوف أمنية. وتكافح شركة أبل أيضًا للحفاظ على مبيعاتها في الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، منذ إطلاق أحدث جيل من هواتف آيفون في سبتمبر الماضي.

على الرغم من الانخفاض في مبيعات الوحدات، فمن المرجح أن تكون شركة Apple قد باعت المزيد من طرازات iPhone 15 Pro المتميزة، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات لكل جهاز. ومع ذلك، اضطرت الشركة إلى اللجوء إلى تخفيضات غير عادية تصل إلى 180 دولارًا من الأسعار العادية من خلال شركاء البيع بالتجزئة في الصين لتحفيز الطلب.



وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في شركة IDC: "إن سوق الهواتف الذكية يخرج من الاضطرابات التي شهدها العامين الماضيين بشكل أقوى وتغير، بينما شهد كلا اللاعبين الرئيسيين نموًا سلبيًا في الربع الأول، يبدو أن سامسونج في وضع أقوى بشكل عام مما كانت عليه في الأرباع الأخيرة".

ومع تزايد اختيار المستهلكين للهواتف المتميزة، فإنهم يخططون للاحتفاظ بها لفترة أطول، كما أن متوسط أسعار بيع الهواتف الذكية آخذ في الارتفاع، وفي حين أن هذا الاتجاه يمكن أن يفيد إيرادات أبل، إلا أن الشركة تواجه منافسة شديدة من منافسي أندرويد الذين يهدفون إلى الاستحواذ على حصة سوقية في القطاعات الراقية والميزانية، قد تتطلب الديناميكيات المتغيرة في سوق الهواتف الذكية العالمية من شركة Apple تعديل استراتيجيتها للحفاظ على مكانتها كلاعب رائد في الصناعة.