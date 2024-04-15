كيفية الانضمام لتطبيق Airchat الجديد

يتسلق تطبيق Airchat، وهو تطبيق تواصل اجتماعي جديد، المخططات في متاجر تطبيقات iOS وAndroid. تم إنشاء التطبيق بواسطة Naval Ravikant، مؤسس AngelList، وBrian Norgard، كبير مسؤولي المنتجات السابق في Tinder، ويركز التطبيق على المنشورات الصوتية ويمكن الوصول إليه حاليًا من خلال نظام الدعوة فقط.

كان المؤسسان يتحدثان مع المستخدمين المنضمين إلى التطبيق، مما أدى إلى إزالة بعض الشكوك الأساسية.



إليك ما تعلمناه عن تطبيق الوسائط الاجتماعية الجديد والمثير للاهتمام على الإنترنت.



كيف يختلف Airchat عن تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى



الميزة الأساسية التي تميز Airchat عن تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى هي تركيزها على المنشورات الصوتية. يقوم المستخدمون بإنشاء المنشورات والردود بشكل أساسي من خلال التسجيلات الصوتية القصيرة، والتي يحولها التطبيق تلقائيًا إلى نص. عندما يفتح المستخدمون التطبيق، يبدأ تشغيل الرسائل على الفور، ويمكنهم التنقل فيها بسهولة عن طريق التمرير.



يؤكد رافيكانت على أهمية التواصل الصوتي الطبيعي، قائلًا: "من المفترض أن ينسجم البشر مع البشر الآخرين، الأمر يتطلب فقط الصوت الطبيعي. لقد أعطتنا وسائل الإعلام النصية عبر الإنترنت هذا الوهم بأن الناس لا يستطيعون الانسجام، ولكن في الواقع يمكن للجميع أن ينسجموا."

بينما تشترك Airchat في أوجه التشابه مع تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل القدرة على متابعة المستخدمين، والتمرير عبر الموجز، والرد، والإعجاب، ومشاركة المنشورات، يظل التركيز الرئيسي على الرسائل الصوتية القصيرة. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين إيقاف الصوت مؤقتًا وقراءة النص ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

توفر المحادثات المترابطة وغير المتزامنة في Airchat تجربة فريدة مقارنة بغرف الدردشة الصوتية المباشرة مثل Clubhouse أو Twitter Spaces. يوضح نورجارد، "يمكنك القيام بأي عدد تريده من التمريرات في كتابة رسالة هنا، ولا أحد يعرف." ويكشف أيضًا أن معظم مستخدمي التطبيق الأوائل هم أكثر انطوائيين.

قد يروق هذا النهج في التواصل لأولئك الذين يشعرون براحة أكبر في التعبير عن أنفسهم من خلال الصوت ولكنهم قد لا يريدون ضغط المشاركة في المحادثات المباشرة. يمكن أن تساعد القدرة على إنشاء الرسائل الصوتية وتحسينها قبل نشرها المستخدمين على الشعور براحة أكبر عند التعامل مع الآخرين على المنصة.



التسجيل واستخدام Airchat



للانضمام إلى Airchat، تحتاج حاليًا إلى دعوة من مستخدم حالي، حيث أن التطبيق في مرحلة مبكرة للدعوة فقط. بمجرد تلقي دعوة، يمكنك تنزيل التطبيق على جهازك الذي يعمل بنظام iOS أو Android.

عند فتح Airchat، سيتم الترحيب بك بموجز من المنشورات الصوتية التي تبدأ التشغيل تلقائيًا. سرعة التشغيل الافتراضية هي 2x، والتي قد يجدها بعض المستخدمين سريعة جدًا. ومع ذلك، فإن الضغط على زر الإيقاف المؤقت يمكن أن يعود بسرعة إلى السرعة المعتادة 1x. يمكنك أيضًا التنقل عبر الرسائل عن طريق التمرير لأعلى أو لأسفل.

لإنشاء مشاركتك، ما عليك سوى النقر على زر الإنشاء. ستقوم Airchat بتسجيل صوتك، والذي يمكنك نشره لمتابعيك. يمكنهم الاستماع إلى الصوت الخاص بك، وقراءة النسخ التلقائي، والرد بصوت أو نص، والإعجاب بمنشورك أو مشاركته.

الإشراف على المحتوى وتحقيق الدخل

يذكر Ravikant أن موجز Airchat يستخدم "قواعد معقدة" لإخفاء البريد العشوائي والمتصيدين والأشخاص الذين قد لا ترغب في سماع أخبارهم، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل محددة. ويقول إن التركيز ينصب على تمكين الأشخاص من الانسجام على المنصة.

أما بالنسبة لتحقيق الدخل، يقول رافيكانت أن الشركة ممولة بشكل جيد ولن تركز عليها في المستقبل القريب. يقول: "لا أستطيع أن أهتم كثيرًا بتحقيق الدخل". "سندير هذا الشيء بميزانية محدودة إذا اضطررنا لذلك."

يبقى أن نرى ما إذا كان المستخدمون سيتبنون هذا الشكل الجديد من التفاعل الاجتماعي، حيث قد لا يشعر الجميع بالراحة عند سماع أصواتهم أو التحدث بصوت عالٍ عما قد يكتبونه. في الوقت الحالي، يقدم التطبيق خيارًا جديدًا مثيرًا للاهتمام لأولئك الذين يبحثون عن نوع مختلف من التفاعل الاجتماعي الذي يعطي الأولوية للصوت البشري. إذا كنت محظوظًا بما يكفي لتلقي دعوة، فمن المفيد استكشاف أسلوب Airchat في الصوت الاجتماعي.