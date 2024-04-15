رئيس شعبة مخابز الشرقية: الدولة لديها آليات لخفض أسعار الخبز السياحي والفينو

قال حسن محمدي، رئيس شعبة مخابز الشرقية، إن انخفاض سعر طن الدقيق لـ 16 ألف جنيه، يجب أن يقابله انخفاضًا في سعر رغيف الخبز السياحي والفينو بنسبة لا تقل عن 30 % خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» أن انخفاض أسعار الدقيق من 26 ألف جنيه إلى 16 ألفًا، خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، يعكس قدرة الدولة على السيطرة على حالة الغلاء التي انتابتنا خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى يجب أن يشعر به المواطن في انخفاض أسعار المنتجات التي يستخدم فيها الدقيق مكونًا رئيسيًا فيها خلال الفترة المقبلة.

ولفت حسن محمدي رئيس شعبة مخابز الشرقية، إلى أن العيش السياحي يعتبر أحد المنتجات الأساسية، التي يهتم بها المواطن ويتابع أسعاره بشكل يومي، خاصة بعد ارتفاع أسعار الرغيف الفينو والخبز السياحي من جنيه إلى 2 و3 جنيهات «حسب الوزن»، خلال شهر فبراير الماضي، ومع تراجع أسعار الدقيق لأكثر من 30 % ينتظر المواطن تراجعًا مماثلًا في الأسعار.

وأشار محمدي إلى أن المشكلة تكمن في أن أصحاب المخابز السياحية غير ملتزمون رسميًا في الوقت الحالي؛ بوزن معين للرغيف أو سعر محدد له، إلا أن المسؤولية الوطنية والاجتماعية يجب أن تكون دافع لهم في التعامل مع أسعار الدقيق الجديدة بعد انخفاضها، حتى يشعر المواطن بأن أصحاب المخابز يمتهنون مهنة عظيمة تقوم على القيم والمبادئ النبيلة، ويتعاملون بشكل مرن مع ارتفاع وانخفاض الأسعار، حتى تعم البركة والنماء عليهم.

وذكر حسن محمدي، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، في تصريحاته لـ «الوفد»، أن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي يجب أن يتدخل في أسرع وقت حتى يدفع أصحاب المخابز للتعامل بمسؤولية، وذلك بتحديد وزن وسعر محدد للرغيف السياحي والعيش الفينو، مع تشديد الرقابة على جميع المخابز، وتفعيل الضبطية القضائية في هذا الأمر، مع قيام المحافظات بإعادة تشغيل المخابز المليونية المتخصصة في إنتاج العيش السياحي والرغيف الفينو، وعرض هذه المنتجات في المعارض والمجمعات التموينية والتجارية بأسعار تنافسية تُجبر أصحاب المخابز السياحية بخفض الأسعار.

ونوه إلى إنه بصفته نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز على مستوى الجمهورية ورئيس الشعبة في الشرقية، فقد ناشد أصحاب المخابز السياحية بالتجاوب مع آليات السوق، وإعادة النظر في تسعير منتجاتهم بعد تراجع سعر الدقيق خلال الفترة الماضية بنسب مماثلة، وهو ما يتوقعونه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وعودة العمل بشكل طبيعي، خاصة وأن المواطن من حقه أن يشعر بانخفاض أسعار منتجاتهم بعدما تحمل تبعات ارتفاعها خلال الشهور الماضية.