مصرع ثلاثينية سقطت من أعلى سلم منزلهم بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي ربة منزل في العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابة بكدمة وتورم بالجبهة واشتباه نزيف بالمخ إثر سقوطها من أعلى سلم منزلهم وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام بوصول ياسمين . ف . ا . م 30 سنة لا تعمل مصابة بكدمة وتورم بالجبهة واشتباه نزيف بالمخ ادعاء سقوط من علو وتوفـت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها.

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدها فاروق ا م ع 52 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء صعود نجلته المذكورة سلم المنزل اختل توازنها وسقطت أرضًا مما أدى لإصابتها ووفاتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.





بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.





وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة طالبة في التاسعة عشرة من عمرها تقيم بناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج لقيت مصرعها بطلق ناري وأصيب والدها يبلغ من العمر 55 سنة تعدى عليهما عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته في ظرف غامضة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وكشف أسبابها.

وكانت وحدة مباحث المركز قد ألقت القبض على المتهم في الواقعة والسلاح المستخدم بإرشاده.





وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بمقتل فتاة وإصابة والدها عقب تعدي شخص عليهما بسلاح ناري.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين من مصرع "سها . ع . م . ع" 19 سنة طالبة بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة، جرّاء اصابتها بطلق ناري وإصابة والدها المدعو "عمر . م . ع" 55 سنة يقيمان بقرية شطورة دائرة المركز تعدى عليهما عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته.





تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تكثيف التحريات لكشف الواقعة وملابساتها وظروفها وصرحت بدفن الجثة.