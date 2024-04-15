اصابات مانشستر يونايتد عرض مستمر في الدوري الانجليزي

يستمر مسلسل الإصابات بفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ انطلاق مسابقة البريميرليج، فيما سلطت صحيفة تليجراف الإنجليزية الضوء على سر معاناة الشياطين الحمر هذا الموسم من غيابات عديدة بسبب الإصابات.

اصابات مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

وبلغ عدد المصابين لفريق مانشستر يونايتد حتى الآن 12 لاعبًا مختلفين تعرضوا إلى الإصابات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد! أصيب هذا الموسم منذ فترة الإعداد وحتى الآن كل من: توم هيتون، ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، لوك شاو، تيريل مالاسيا، آرون وان-بيساكا، كاسيميرو، سفيان أمرابط، كوبي ماينو، ماسون ماونت، أماد ديالو وراسموس هويلاند.



وجاءت الأحمال التدريبية الزائدة في مقدمة أسباب كثرة إصابات يونايتد هذا الموسم، فضلا عن ضغط المباريات ومشاركة نسبة كبيرة من اللاعبين مع منتخبات بلادهم.



وذكر مانشستر يونايتد في بيان: "يغيب فاران عن الفريق في الأسابيع القليلة المقبلة بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراتنا مع تشيلسي التي أقيمت الأسبوع الماضي".

وأضاف البيان: "يهدف اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم للعودة للمباريات قبل نهاية الموسم فيمايو".

وأكمل: "كما يغيب أيضا المدافع جوني إيفانز عن مباراة السبت أمام بورنموث ولفترة أقل بسبب مشكلة عضلية".

وشارك فاران (30 عاما) في 30 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، وينتهي تعاقده في هذا الصيف.

وشارك إيفانز، الذي عاد بشكل مفاجئ لمانشستر في العام الماضي، في 29 مباراة وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما بنهاية الموسم الجاري.

ويبدو أن هاري ماجواير والمدافع الشاب ويلي كامبوالا سيبدآن مباراة بورنموث في التشكيل الأساسي.