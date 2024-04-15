مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

يستضيف ملعب جيويس مباراة أتلانتا ضد هيلاس فيرونا في التاسعة إلا الربع مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، بصفارة الحكم خوان لوكا ساشي بالدوري الإيطالي.

ويتواجد فريق أتلانتا في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة جمعها من 30 مباراة حيث فاز في 15 مواجهة وتعادل في 5 مباريات وخسر 15 لقاء.

بينما يأتي فريق هيلاس فيرونا في المركز 17 في جدول الكالتيشو برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

وفى مباراة أخري يستقبل فريق فيورنتينا نظيره جنوى، ضمن منافسات الجولة نفسها، على ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا) بصفارة الحكم دافيد دي ماركو.

وتقام مباراة فيورنتينا ضد جنوى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الأسبوع 32 من الكالتيشو .

ويحتل فيورنتينا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة جمعها من 30 مباراة حيث انتصر في 12 مواجهة وتعادل في 7 وخسر 11 لقاء.

فيما يتواجد جنوى في المركز الثانى عشر في جدول الكالتيشو برصيد 38 نقطة جمعها من 31 مباراة حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر مثلهم.