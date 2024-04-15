تتم اليوم عامها الأول.. الحرب في السودان أسوأ ذكرى للشعب الشقيق

الحرب بالسودان.. يوافق اليوم 15 أبريل 2024 ذكرى مأساوية للشعب السوداني حيث تتم الحرب عامها الأول، وخرجت نقابة أطباء السودان، اليوم لتعلن آخر التطورات في البلاد.

وقالت النقابة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن عدد القتلى نتيجة الاشتباكات بمدينة الفاشر التي تدور منذ ظهر أمس بلغ ستة فيما أصيب 61 شخصاً بولاية شمال دارفور في غرب البلاد.

وأوضحت أن بين المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى الفاشر الجنوبي طبيبة جرحت أثناء أداء عملها، لافتة إلى أن الجرحى ما زالوا يتوافدون على المستشفى وسط نقص في المعدات والحاجة لمتبرعين بالدم.

حمدوك: مر 12 شهراً من الموت والخراب بالسودان وشعبه

وكان رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، عبد الله حمدوك خرج أمس في فيديو، تم نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، ليقول كلمة بمناسبة مرور عام على تلك المأساة التي يعيشها السودان.

وفي كلمته أوضح أن الحرب التي تمزق السودان اكملت عامها الأول، 12 شهراً من الموت والخراب مؤكدًا أنه في كل يوم من أيامها تزداد معاناة أبناء السودان، فرحل عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين من السودانيين، وتشرد الملايين بين مدن النزوح وأقطار اللجوء.

وأعرب حمدوك، عن أسفه لما يمر به الشعب السوداني من جوع ومرض وفقر الذيم يفتكون بالملايين، وتتقطع أوصال الدولة السودانية، وتنقطع خطوط التواصل بينها، وتنهار بنياتها الأساسية التي جرى تأسيسها بجهد ومال الشعب، ويفقد الناس ممتلكاتهم وأموالهم ويجري نهبها وسلبها.

مقتل 11 وإصابة 28 بعضهم في حالة خطيرة

وشهدت الأجزاء الغربية من مدينة الفاشر يوم السبت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والقوة المشتركة للحركات المسلحة، أسفرت عن مقتل 11 وإصابة 28 بعضهم في حالة خطيرة، بحسب لجان مقاومة الفاشر.

يذكر أن الحرب في السودان مستمرة منذ عام حيث اندلع النزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" في شهر أبريل العام الماضي 2023، ومنذ بدء الحرب يواجه الشعب السوداني أصعب وأبشع الفترات حيث وقع العديد من أعمال العنف والجنسي واغتصاب النساء بجانب النزوح الجماعي وعمليات القتل العشوائية.

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