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تدمير أكثر من 80 مسيرة و6 صواريخ إيرانية استهدفت إسرائيل إصابة عدد من الفلسطينيين بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس فجر اليوم
الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إصابة عدد من الفلسطينيين بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس فجر اليوم

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي أعماله الإجرامية اللاإنسانية على الشعب الفلسطيني، حيث أُصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية محيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

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وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 5 مواطنين أُصيبوا بجروح متفاوتة، بعد قصف طيران الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصف الاحتلال أرضًا زراعية في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ مكثفٍ جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدف طيران الاحتلال مخزنًا تجاريًا بالقرب من المدخل الغربي الجنوبي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، 33.729 شهيدًا، إضافة إلى إصابة 76.371، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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