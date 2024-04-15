عاجل
تدمير أكثر من 80 مسيرة و6 صواريخ إيرانية استهدفت إسرائيل إصابة عدد من الفلسطينيين بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس فجر اليوم
الإثنين 15 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمد إبراهيم: سنبذل أقصى ما لدينا لوضع الإسماعيلي في مكانه الطبيعي

حمد إبراهيم
حمد إبراهيم

تحدث كابتن حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، عن تعادل الفريق مع نظيره فيوتشر بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

 

وقال في تصريحاته للمركز الإعلامي عقب المباراة: "لعبنا من أجل الفوز ونحمد المولى عز وجل على التعادل والأهم هو عدم الخسارة"

 

وأضاف :"سنعمل على استكمال نتائجنا الإيجابية خلال المباريات المقبلة من أجل إرضاء طموحنا ".

 

وواصل:" وجود أحمد الشيخ إضافة كبيرة لنا وسيحصل على مزيد من الوقت خلال المرحلة المقبلة".

 

وأكمل تصريحاته :"المباريات المقبلة ستحدد شكل مسابقة الدوري وبأمر الله سنبذل قصارى جهدنا لوضع الإسماعيلي في مكانته التي يستحقها".

الجريدة الورقية