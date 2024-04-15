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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الطيران يشيد بدور المراقبة الجوية فى إدارة المجال الجوي المصري خلال غلق المجالات الجوية المحيطة

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني

 

 

 


 تقدم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بخالص الشكر والتقدير لضباط المراقبة الجوية وجميع العاملين في منظومة الملاحة الجوية من مختلف التخصصات لأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية خلال إدارتهم للحركة الجوية بكل حرفية ومهارة مساء أمس في ظل ظروف غير اعتيادية عقب غلق المجالات الجوية لبعض الدول المجاورة مما أدى إلى كثافة عالية في حركة الطائرات بالمجال الجوي المصري،  مشيدًا بحرفيتهم وكفاءاتهم العالية والتي كان لها عظيم الأثر في إدارة وتنظيم حركة الطائرات بكل دقة وانسيابية.

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الطيران المدني تكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ

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الطيران المدني اللبناني: إعادة فتح مطار رفيق الحريري أمام جميع الطائرات

وثمن وزير الطيران المدني جهود جميع العاملين بمطار القاهرة الدولي لقيامهم بعملهم على أكمل وجه على مدار الساعة لخدمة المسافرين والوافدين من جميع أنحاء العالم وجاهزيتهم  في استيعاب أعداد الركاب بصالات السفر و الوصول،، تزامنًا مع كثافة معدلات التشغيل بالمطار خلال تلك الفترة.

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