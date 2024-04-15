عاجل
تدمير أكثر من 80 مسيرة و6 صواريخ إيرانية استهدفت إسرائيل إصابة عدد من الفلسطينيين بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس فجر اليوم
الإثنين 15 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اليوروكنترول يشيد بأداء الجانب المصرى والتنظيم الفعال مع الجانب السعودي في إدارة الحركه الجويه بكل دقه واحترافيه خلال الظروف الاستثنائيه

المجال الجوي
المجال الجوي

 

 

في ضوء التقرير اليومي الصادر عن هيئة الأمان والسلامة الاوروبية (اليوروكنترول)، والذي أشادت فيه بكفاءة أداء الجانب المصري من خلال التخطيط المتقن لإدارة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري والتي ظهرت بالشكل المشرف والمتميز فى ظل  إغلاق المجالات الجويه لبعض الدول المجاورة الذي أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وأعداد الطائرات وتكثيف الضغط على المجال الجوي المصري،، حيث قاموا على الفور بالتعامل بكل سلاسة وأمان الأمر الذي يثبت كفاءة ومهارة العناصر البشرية العاملة بمنظومة المراقبة والملاحة الجوية خاصة خلال تعاملهم باحترافية ودقة عالية في الظروف  الاستثنائية والتزامهم أعلى معايير  الأمن والسلامة الدولية.

txt

الطيران المدني تكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ

txt

الطيران المدني اللبناني: إعادة فتح مطار رفيق الحريري أمام جميع الطائرات

هذا وقد أشادت اليوروكنترول بالدور الكبير والفعال لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربيه السعودية، لقيامهم على الفور بتفعيل خطة طوارئ بين إقليمي الطيران المصرى والسعودى وتحديد مسارات محددة بدقة عالية ساعدت على استيعاب الحركة الجويه الطارئة خلال تلك الظروف الاستثنائية،، هذا و قد أعربت الهيئة عن تقديرها لأداء سلطات الطيران المدني ومنظومة الملاحة والمراقبة الجوية بالبلدين، لما بذلوه من جهد كبير ودور ملموس خلال تعاملهم مع هذا الموقف الطارئ بشكل سريع وبكفاءة عالية،، حيث تم على الفور  التنسيق التام بين الجانبين وتقديم أوجه الدعم اللازمة لاستيعاب الحركة الجوية الوافدة والناتجة عن تحويل العديد من الطائرات من مسارها الجوي المعتاد إلى كلا من المجال الجوي المصري والسعودي.

مواد متعلقة

الطيران المدني تكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ

الطيران المدني اللبناني: إعادة فتح مطار رفيق الحريري أمام جميع الطائرات

عاجل.. تشويش على حركة الطيران في عدد من الدول العربية

شركات الطيران الأمريكية تطالب بايدن بتوقف الرحلات بين الولايات المتحدة والصين.. ما السبب

في حفل افطار القابضة وإير كايرو: وزير الطيران: العمل الجماعي سر النجاح

فى إفطار الطيران.. تحديات وإنجازات
الجريدة الورقية