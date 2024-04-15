تشييع جثمان شاب أنهى حياته أمام أحد القطارات ببني سويف

شيع أهالي مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف جنازة شاب أنهى حياته، بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات بالقرب من مزلقان عزبة ماركو، بدائرة المركز في حادث مأساوي أمس الأحد، وذلك عقب تأدية صلاة الجنازة عليه بأحد مساجد المدينة.

وكانت جهات التحقيق في مركز الفشن قد صرحت بدفن الجثمان، بعد ورود تقرير مفتش الصحة المختص، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بمصرع شخص أقدم على التخلص من حياته بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات، بمزلقان عزبة ماركو بدائرة مركز شرطة الفشن.

وتم التوجيه بنقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفشن المركزي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، وإخطار جهات التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية مصرع؛ رجب محمد حسين عبد السلام 44 عامًا، أقدم على إلقاء نفسه أمام أحد القطارات، وجرى إيداعه داخل ثلاجة الموتى بمستشفى الفشن المركزى وأخطرت جهات التحقيق وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تم التصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويه.