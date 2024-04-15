هاري ريدناب: تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك

أكد هاري ريدناب المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه تلقى عروضا لتدريب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قبل سنوات.

وقال هاري ريدناب، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "تلقيت عروضا لتدريب الأهلي والزمالك وكانت لديهم مشاريع جيدة".

وأضاف: "أتفرغ حاليا للاستمتاع بحياتي والسفر حول العالم، وأتمنى زيارة مصر قريباً".

ويعد هاري ريدناب‏ مدرب إنجليزي لكرة القدم، ولد في 2 مارس 1947، قام بتدريب نادي بورنموث ثم وست هام يونايتد ثم بورتسموث ثم ساوثهامبتون ومن ثم عاد لتدريب نادي بورتسموث مرة أخرى إلى أن قدم له نادي توتنهام هوتسبر عرضاً لتولي مهام التدريب.

ثم أقيل من نادى توتنهام هوتسبر ليتولى أندرياس بواش مهام التدريب مكانه بعد أن تمكن من الحصول على المركز الرابع في الدورى الإنجليزى الممتاز والمؤهل إلى دورى أبطال أوروبا.

إلا أن نادى تشيلسى حقق بطولة دورى الأبطال في ذلك العام وتأهل مباشرة للنسخة التالية رغم احتلاله المركز الخامس في بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز.

وأوكلت له مهمة إنقاذ نادى كوينز بارك من شبح الهبوط في موسم 2012/2013 إلا أنه فشل؛ وبرغم من ذلك قرر النادى الأحتفاظ بخدماته ليقود نادى كوينز بارك في دوري الدرجة الثانية لموسم 2013/2014.

في مارس 2016 تعاقد معه الاتحاد الأردني لكرة القدم لتدريب المنتخب الأول خلفا للهولندي بول بوت الذي أقيل بسبب مشاكل قانونية في بلده الأم.