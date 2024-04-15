بيليجريني: الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم

أكد مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق ريال بيتيس أن الدوري الإنجليزي هو الأقوى في أوروبا خلال الفترة الحالية.

وقال بيليجريني في تصريحات تليفزيونية: “ هذا هو موسمي الرابع مع ريال بيتيس وتقييمى إيجابي لهذه التجربة الحالية، فريقي يتطور بشكل كبير واستطعنا أن نكون فريقا تنافسيا وطموحنا مستمر رغم الصعوبات التي نواجهها هذا الموسم.. لقد تلقيت عدة عروض من الأرجنتين وتشيلي وأندية في الدوري السعودي وكان لدي شرط جزائي في عقدي ولكننى لم لكن أريد الرحيل مع بيتيس فهو في مرحلة تطور ”.

وأضاف: “ فترتي مع مانشستر سيتي كانت رائعة للغاية وحققت خلالها لقب الدوري الانجليزي ولقب الكأس في اول موسم لي كان إنجازا وأمر إيجابي مع أقوى نادي في العالم وأفضل دوري كرة قدم ، وكانت ممكن أن تكون تجربتي أكثر من ٣ سنوات مع السيتي لكن في المجمل سعيد بهذه التجربة.. ولم أشعر بالغضب بعد إعلان السيتي تعيين جوارديولا بعد رحيلي عن السيتي بسبب صراحة إدارة النادي معي قبل هذه الخطوة، و بيب جوارديولا مدرب كبير ”.

وزاد: “ كانت تجربتي مع ريال مدريد كبيرة وأي مدرب بالعالم يتمنى تدريب الريال لأنه فريق دائما يبحث عن حصد الألقاب ، وتجربتي مع الريال ستظل من التجارب المحفورة في ذاكرتي.. كنت أرغب أن أستمر فترة أطول مع ريال مدريد لكن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بعد عودته كان يرغب في التغيير، كما قضيت ٣ سنوات رائعة مع فريق مالاجا الإسباني ”.

وواصل: “ علاقتي مع جوزيه مورينيو طبيعية وهو مدرب من الكبار ودائما ما يطلق تصريحات قوية وهذه طبيعته ولم نلتقي كثيرا مع بعض في إسبانيا ولا توجد أي خلافات بيننا، قد يفكر في طريقة مختلفة ولكل شخص رأي خاص به ”.

واكمل: “ أعتقد أن طبيعة المنافسة في الدوري الإنجليزي و الإسباني مختلفة ، فالبريميرليج هو الأفضل في العالم بفضل الأموال الضخمة التي تصرف على أنديته وأيضا التعامل مع الصحافة البريطانية مختلف عن الاسبانية ، كنت محظوظ للتدريب في إنجلترا وهناك فرق كبرى أبرزها السيتي وفي الليجا هناك فريقين كبيرين هما الريال وبرشلونة ”.

وأتم: “ الأمور الاقتصادية في نادي مانشستر سيتي كبيرة وهناك أموال كثيرة تضخ وهذا أمر طبيعي لأن الفريق دوما يبحث عن تحقيق الألقاب والبطولات ”.

