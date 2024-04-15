بيليجريني: فرنسا والمانيا أبرز المرشحين للقب يورو 2024

تحدث مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق ريال بيتيس الإسباني عن توقعاته لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة يورو 2024.

وقال بيليجريني في تصريحات تليفزيونية : “ هناك تقارب كبير بين مستوى المنتخبات في اوروبا والفرق التي ستستعد بشكل أفضل ستكون لها حظوظ اكبر في المنافسة على لقب يورو ٢٠٢٤ ولن يكون هناك مفاجآت كبيرة في صاحب لقب امم اوروبا وقد يكون المرشح الابرز هما منتخبي فرنسا وألمانيا، وهو نفس الأمر في بطولة كوبا أمريكا لا توقع أن تكون هناك مفاجآت واتوقع ان ينافس منتخب تشيلي والبرازيل على لقب كأس أمم امريكا الجنوبية هذا الصيف ”.

وأضاف: “ التنافسية بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي جعل هناك شغف وحب أكبر لمتابعة كرة القدم ولا أعتقد أن هناك منافسة كبيرة بين لاعبين في تاريخ الكرة، كريستيانو لاعب عظيم ومحترف وحينما دربته في ريال مدريد لم تحدث اي مشكلة معه وكان لاعبا ملتزما وهما أفضل أساطير كرة القدم والتنافس بينهما ليس فقط تحقيق الالقاب مع فرقهم لكن أيضا من حيث تحقيق الألقاب والجوائز الفردية ”.

وأكمل: “ انتقال كريستيانو رونالدو للعب في الدوري السعودي كان قرار مفاجئا وواجه العديد من الانتقادات لكنه كان شرارة لانتقال العديد من الاسماء الكبيرة للعب هناك بفضل الاستثمارات والاموال الضخمة التي تضخ هناك وهو مشروخ طموح وعالمي وسيكون الدوري السعودي اقوي ومكانة بين افضل الدوريات في العالم لكنه يحتاج للعمل والسير على هذا النسق فهو مشروع مهم لكرة القدم ”.

وأتم: “ مسيرتي في العمل كمدرب استمرت لمدة ٣٥ عاما ودربت العديد من الأسماء الكبيرة وسيكون ظالما اختيار أفضل اللاعبين الذين دربتهم سواء خلال تجاربي التدريبية مع أندية أمريكا اللاتينية أو أوروبا ”.