كومان ينتقد العودة للعمل بنظام قائمة الـ23 لاعبا في يورو 2024

انتقد رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بعدما قرر العودة للقوائم التي تضم 23 لاعبا فقط في بطولة أمم أوروبا التي تقام في الصيف، وقال إن الاتحاد الهولندي قد يتواصل مع الاتحاد القاري بشأن هذا الأمر.

وسمح يويفا لقوائم تضم 26 لاعبا للفريق في يورو 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تم استخدام القوائم التي تضم 26 لاعبا في بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تشهد يورو 2024 قوائم تضم 23 لاعبا مثلما كان الحال في السابق، ولكن كومان انتقد هذا عقب الخسارة أمام المنتخب الألماني 1 / 2 في مباراة ودية أمس الثلاثاء.

وقال، فيما يبدو أنها إشارة إلى يوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا :"هذا أمر غريب ألا تختار من 26 لاعبا. من غير المنطقي العودة إلى قائمة الـ23 لاعبا. يشاركني زميلي نفس الرأي".

وأضاف :" يجب أن تتعامل أكثر مع الإصابات في هذه الأيام. الامر متعلق بقدرة اللاعبين على تحمل الضغوط".

وأشار كومان إلى أن الاتحاد الهولندي قد يتواصل مع يويفا بشان هذا الأمر، ويأمل أن يجد الدعم من دول أخرى.

وقال كومان :"إذا قامت العديد من الدول بهذا الامر سويا، أعتقد أنهم سيسمعون في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

ويستهل المنتخب الهولندي بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا يوم 16 حزيران/يونيو بمواجهة المنتخب البولندي، علما بانه سيواجه المنتخب الفرنسي والنمساوي في دور المجموعات.