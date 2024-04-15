غيابات الأهلي في لقاء القمة ضد الزمالك

أعلن السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قائمته لخوض لقاء القمة ضد الزمالك المقرر مساء الاثنين والمؤجل من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

ويعاني الأهلي العديد من الغيابات المؤثرة في صفوفه أمام الزمالك في كافة خطوطه.

ويتصدر قائمة الغيابات حارس المرمى الدولي محمد الشناوي الذي يعاني إصابة في الكتف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ومازال يخضع للبرنامج التأهيلي.

واستبعد كولر الحارس حمزة علاء نجم المنتخب الأولمبي من لقاء القمة لأسباب فنية.

وعلى مستوى خط الدفاع ، يغيب ياسر إبراهيم لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال لقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا في شهر فبراير الماضي وعدم تماثله للشفاء.

واستبعد الجهاز الفني الثنائي خالد عبد الفتاح وكريم فؤاد الذين يجيدان دور الظهير الأيمن والأيسر لأسباب فنية كما خرج اللاعب الغاني الصاعد سارباه ريندورف لنفس السبب.

وفي خط الوسط ، يغيب مروان عطية لإصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة زد الأخيرة بالدوري كما يستمر غياب إمام عاشور لإصابته في الكتف خلال مباراة المنتخب الوطني ضد نيوزيلندا في شهر مارس الماضي ودياً.

ويستمر غياب المالي أليو ديانج بعد خضوعه لجراحة تنظيف غضروف الركبة كما يغيب حسين الشحات لإصابته بشرخ في عظمة الوجه والتونسي محمد الضاوي "كريستو" لعدم اكتمال جاهزيته بعد خضوعه لجراحة إزالة خراج من وجه القدم.

وفي الهجوم ، يستمر غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو بسبب إصابته بكدمة في كاحل القدم.

وتضم قائمة المصابين بالفريق الأحمر 7 لاعبين على رأسهم محمد الشناوي وإمام عاشور ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو وياسر إبراهيم وأليو ديانج.