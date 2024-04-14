إنترميلان يسقط في فخ التعادل أمام كالياري بالدوري الإيطالي

سقط فريق إنترميلان في فخ التعادل أمام نظيره كالياري في المباراة التي انتهت بهدفين لكل فريق في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

جاء الشوط الأول لصالح إنترميلان الذي سيطر واستحوذ تماماً على مجريات اللعب في مواجهة كالياري المتكتل دفاعياً.

وترجم النيراتزوري سيطرته مبكراً في الدقيقة 12 عن طريق الدولي الفرنسي ماركوس تورام لتنتهي أحداث الـ 45 دقيقة الأولى بنتيجة 1-0.

شهدت أحداث الشوط الثاني اثارة كبيرة حيث تحرك الياري هجومياً ونجح في خلق عدة فرص خطيرة من خلال هجماته الخاطفة.

وأدرك كالياري التعادل في الدقيقة 64 من عمر المباراة عن طريق لاعبه الدر شومورودوف.

وإستعاد المخضرم هاكان كالهانوجلو التقدم مجدداً لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل كالياري مجدداً في الدقيقة 84 عن طريق نيكولاس فيولا.

بهذه النتيجة رفع الانتر رصيده إلى 83 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما يتواجد كالياري في المركز 14 برصيد 31 نقطة.