روما يعلن تفاصيل حالة مدافعه نديكا بعد الغاء مباراة أودينيزي

كشف نادي روما الإيطالي تطورات الحالة الصحية لمدافعه ايفان نديكا الذي سقط بشكل مفاجئ على أرضية الملعب خلال مباراة روما وأودينيزي.

وسقط نديكا بشكل مفاجئ في الدقيقة 71 وهو يشكو من الام في الصدر قبل أن يغادر الملعب سريعاً إلى أحدى المستشفيات وسط حالة من الذعر غنتابت الجميع داخل الملعب.

وكشف نادي روما عن إلغاء المباراة وعدم إستكمالها بعدما توقفت لفترة طويلة ليغادر اللاعبون الملعب عندما كانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لكل فريق.

وأوضح النادي أن نديكا في كامل وعيه ويخضع للمزيد من الفحوصات الطبية في المستشفى.

وأشارت تقارير إيطالية أن الفحوصات التي خضع لها لاعب فريق العاصمة الإيطالية جاءت مطمئنة واستبعدت تعرضه للإصابة بازمة قلبية.

ومن المنتظر أن يمكث نديكا بالمستشفي خلال الـ 24 ساعة المقبلة تحت الملاحظة للتأكد من سلامته.