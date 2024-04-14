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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

روما يعلن تفاصيل حالة مدافعه نديكا بعد الغاء مباراة أودينيزي

نديكا مدافع روما
نديكا مدافع روما

كشف نادي روما الإيطالي تطورات الحالة الصحية لمدافعه ايفان نديكا الذي سقط بشكل مفاجئ على أرضية الملعب خلال مباراة روما وأودينيزي.

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لاعب روما يثير قلق الجماهير.. إلغاء مباراة الذئاب وأودينيزي بشكل مفاجئ

وسقط نديكا بشكل مفاجئ في الدقيقة 71 وهو يشكو من الام في الصدر قبل أن يغادر الملعب سريعاً إلى أحدى المستشفيات وسط حالة من الذعر غنتابت الجميع داخل الملعب.

وكشف نادي روما عن إلغاء المباراة وعدم إستكمالها بعدما توقفت لفترة طويلة ليغادر اللاعبون الملعب عندما كانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لكل فريق.

وأوضح النادي أن نديكا في كامل وعيه ويخضع للمزيد من الفحوصات الطبية في المستشفى.

وأشارت تقارير إيطالية أن الفحوصات التي خضع لها لاعب فريق العاصمة الإيطالية جاءت مطمئنة واستبعدت تعرضه للإصابة بازمة قلبية.

ومن المنتظر أن يمكث نديكا بالمستشفي خلال الـ 24 ساعة المقبلة تحت الملاحظة للتأكد من سلامته.

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