صواريخ العيد.. عزة مصطفى تسخر من الهجوم الإيراني على إسرائيل (فيديو)

سخرت الإعلامية عزة مصطفى، من الهجوم الايراني ضد إسرائيل، قائلة: « الفرقعة وطرقعة صواريخ العيد اللي حصلت امبارح دي لعبة.. إيران عمرها ما دخلت مع إسرائيل في حرب عشان فلسطين».

الهجوم الإيراني على إسرائيل، ضحك على الدقون

وأضافت عزة مصطفى خلال برنامجها «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل، ضحك على الدقون.

وتابعت عزة مصطفى: اللي حصل امبارح عشان الناس تنسى اللي حصل في غزة وتنسى فلسطين، وفيه عوامل كبيرة مشتركة بين إسرائيل وأمريكا تجاه تلك الأحداث.

وأوضحت عزة مصطفى، أن سياسة إسرائيل مثلها مثل سياسة إيران في التفاوض، وكلاهما يشبه «تكتيك صناعة السجاد».

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك رسائل يتم تبادلها وجهود دبلوماسية تهدف إلى عودة الأمور لنصابها بين إيران وإسرائيل والحيلولة دون حدوث توتر، ونزع فتيل تلك الأزمة وضبط النفس بين كل الأطراف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مصر لها تطلعات في عملية التهدئة وعدم التصعيد واحتواء أسباب التوتر بين إيران وإسرائيل.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تطلعات مصر في عملية التهدئة من خلال الاتصالات الدبلوماسية بين مصر وشركائها الدوليين.

ما يحدث الآن يؤكد رؤية مصر الثاقبة لما سيحدث مستقبلا

وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية تهدف إلى المعالجة الشاملة للقضية الفلسطينية التي ستفرغ هذه الأزمات من جذورها، والبدء في طرح حلول مستدامة للشعب الفلسطيني ومعالجة الخل الأمني والسياسي بالمنطقة.

وأردف: ما يحدث الآن يؤكد رؤية مصر الثاقبة لما سيحدث مستقبلا، وأن المخاوف موجودة وسياسة حاسة الهوية التي نراها من الطرفين (إيران – إسرائيل) خطيرة للغاية، لأن الأمور قد تخرج عن الإطار المنضبط، وشعوب المنطقة ستتأثر بالفعل بذلك؛ نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة.