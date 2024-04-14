حمد إبراهيم يعلق على تعادل الإسماعيلي مع فيوتشر

علق حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول النادي الإسماعيلي، عن تعادل الفريق مع نظيره فيوتشر بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال في تصريحاته للمركز الإعلامي عقب المباراة: "لعبنا من أجل الفوز ونحمد المولى عز وجل على التعادل والأهم هو عدم الخسارة"

وأضاف :"سنعمل على استكمال نتائجنا الإيجابية خلال المباريات المقبلة من أجل إرضاء طموحنا ".

وواصل:" وجود أحمد الشيخ إضافة كبيرة لنا وسيحصل على مزيد من الوقت خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل تصريحاته :"المباريات المقبلة ستحدد شكل مسابقة الدوري وبأمر الله سنبذل قصارى جهدنا لوضع الإسماعيلي في مكانته التي يستحقها".