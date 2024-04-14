بدء المؤتمر الوطنى للنشء بمدينة ابوقير الشبابية بالإسكندرية

بمشاركة 25 محافظة..

بدأت مساء اليوم فاعليات المؤتمر الوطنى للنشء بمشاركة ٢٥ محافظة، الذى يعقد بالمدينة الشبابية بابى قير خلال الفترة من ١٤ / ٤ الى ١٨/ ٤ /٢٠٢٤، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، الذي نظمتة تنظم الادارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية ممثلة في (إدارة الطلائع).

فاعليات اليوم الأول للمعسكر..

بدأت فاعليات اليوم الاول للمعسكر بأستقبال عدد ٢٥ محافظة وهم ( أسوان - أسيوط - الأقصر - الإسكندريه - الإسماعيلية - البحر الأحمر - البحيرة - بنى سويف - بورسعيد - الجيزة - الدقهلية - دمياط - سوهاج - السويس - الشرقية - شمال سيناء - الغربية - الفيوم - القاهرة - القليوبية - كفر الشيخ - مطروح - المنوفية - المنيا - الوادى الجديد ) بأجمالى عدد ( ٦٠٠) مشارك، كما جرى عرض التوصيات لوضع ميثاق الطفل، وتم عمل اجتماع تنسيقى مع اشراف المحافظات لمناقشه برنامج المعسكر والتعليمات ثم تنفيذ ( انشطه ترفيهيه للطلائع ) من قبل فريق SRS.

استئناف التدريبات ..

و في سياق متصل اسنأنفت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلال مركز شباب الشهيد مهيد الهواري برئاسة محمد حسن مسعود رئيس مجلس ادارة والدكتوره عفاف الديب مديرة المركز تدريب اكاديمية الكاراتيه اليوم الاحد الموافق 14/4/2024.



ياتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه وتوسيع قاعدة المستفيدين ، يأتي ذلك في إطار توجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي -وزير الشباب والرياضة و السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية قد شهدت فاعليات متعددة بمراكز الشباب والرياضة التابعة لوزارة الشباب خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتم استئناف الأنشطة الرياضية اليوم بجميع المراكز علي مستوي المحافظة والتى تشمل معظم الألعاب الرياضية.