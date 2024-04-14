سمير فرج: ما حدث بين إسرائيل وإيران أمس تمثيلية (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إيران لا تريد ضرب أي مدن اسرائيلية تجنبًا للخسائر ضمن الاتفاق مع أمريكي

وأضاف سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم ، ما حدث بين إسرائيل وإيران أمس تمثيلية، لافتا إلى أن 7 صواريخ فقط وصلت إسرائيل من إيران.

الشعب الإيراني احتفل في الشوارع أمس بالهجوم على إسرائيل،

وأشار سمير فرج إلى أن الشعب الإيراني احتفل في الشوارع أمس بالهجوم على إسرائيل، موضحا أن أمريكا كانت على علم بموعد الرد الإيراني فضلا عن علمها بالأهداف التي سيتم استهدافها من قبل إيران.



وقرر المسؤولون في اسرائيل الرد على هجوم إيران دون تحديد الموعد أو المكان، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

يشار إلى أن إيران، نفذت أمس السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم



قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.



صحيفة: إسرائيل تكبدت 1.35 مليار دولار لصد هجوم إيران

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن اعتراض إسرائيل عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية الليلة الماضية، كلفها ما قد يصل إلى 5 مليارات شيكل 1.35 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة، الأحد، عن العميد "رام عميناح" المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي قوله: "تقدر تكلفة الدفاع الليلة الماضية بين 4-5 مليارات شيكل" (1.08- 1.35 مليار دولار).

وأضاف "عميناح": "أتحدث هنا فقط على اعتراض ما أطلقه الإيرانيون، ولا أتحدث عن إصابات كانت هذه المرة هامشية".

وقال: "الصاروخ الواحد من طراز "حيتس" (السهم) المستخدم في اعتراض صاروخ باليستي إيراني، تصل كلفته إلى 3.5 ملايين دولار، فيما تبلغ كلفة الصاروخ الواحد من منظومة "العصا السحرية" مليون دولار، بخلاف طلعات الطائرات التي شاركت في اعتراض المسيرات الإيرانية".

وفي وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، قوله إنه تم إطلاق نحو 350 صاروخاً وطائرة مسيرة من إيران على إسرائيل، تم اعتراض معظمها، وفقا لما جاء في تقرير لوكالة "الأناضول".

وأكد حدوث ضرر طفيف في قاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر السبع (جنوب).. "تم اعتراض 99 بالمئة من التهديدات التي تم إطلاقها ضد إسرائيل الليلة الماضية".