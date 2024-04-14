ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية علي متنها ألف سائح من جنسيات مختلفة

إستقبل ميناء الإسكندرية اليوم السفينة الروسية السياحية أستوريا جراند، علي رصيف محطة الركاب البحرية والتى ، تقل 1000 سائح أجنبي و440 بحريًا، وكان في استقبالها لدى وصولها هشام لطفى، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الاسكندرية، وعبدالوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة.

شنط VIP

و كانت قد قامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والاثرية وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة وايضا الشنط ال VIP لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال،

جولة سياحية

كما نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة جولة سياحية لمجموعة من السائحين مستقلين الأتوبيس السياحي المكشوف التابع للهيئة العامة لنقل الركاب وتضمنت الجولة زيارة المسرح الروماني بكوم الدكة، ستاد الإسكندرية الرياضي ..

عروض فنية

وكانت الاجهزة التنفيذية بالإسكندرية قد استقبلت السفينة ، بعروض فنية فلكلورية وتنورة من الفرق المشاركة التي نالت إعجاب السائحين الذي تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى، وكان بمرافقتهم واستقبالهم مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وطلاب كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية والسياحة والفنادق والضيافة الجوية بالمعاهد العليا بكينج مريوط.

كما كان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، احمد حمدي نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وهشام صفوت نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للإستثمار، وعبدالوهاب محمد مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية وأمل العرجاوي مدير عام مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، هاني نصحي مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، وعمرو شحاتة نائب مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية ومحمد صفوت رئيس الإدارة المركزية للحركة ،ومحمد نمر مدير عام حركة الركاب ،وحسام غريب مدير إدارة الإستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومحمد احمد مدير إدارة أمن الأفراد والمنشآت بميناء الإسكندرية .