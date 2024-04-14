الصحة تشكل لجنة للتحقيق فى وقائع إهمال مستشفى ابو تشت المركزى

شكلت مديرية الصحة بمحافظة قنا، اليوم الأحد لجنة موسعة لفحص شكوي لأحد المواطنين علي صفحات التواصل الإجتماعي، بسبب سوء جودة الوجبة الغذائية المقدمة لمرضى قسم الكلي الصناعي بمستشفي أبوتشت المركزي، فضلاً عن سوء نظافة القسم بالمستشفى.

وعلي الفور كلف الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، بتشكيل لجنة موسعة برئاسة مدير إدارة الكلي الصناعي ، مسؤول الأغذية والتفتيش المالي والإداري بالمديرية لفحص الشكوي والوقوف علي أسبابها لإتخاذ اللازم حيالها وفي وجود مدير مستشفي أبوتشت المركزي، تم المرور علي قسم الكلي الصناعي ومراجعة حالات المرضي ومستوي الرعاية الصحية اللازمة ومدي تشغيل الأجهزة بصورة تسمح بتلقيهم الخدمة المُرضية لهم و مراجعة الوجبات الغذائية المقدمة لهم وتلاحظ عدم تطابقها مع المطلوب تقديمه لمرضي الغسيل الكلوي.

كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإنذار تجاه شركة الأغذية لتقصيرهم في تقديم الجودة الكافية للوجبة الغذائية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي، مع التنبيه بنظافة القسم وإتباع سياسات مكافحة العدوي، وخلال زيارة الفريق للمستشفي تم المرور علي باقي أقسام المستشفي من الإستقبال ، معمل ، بنك الدم ، الأطفال والحضانات والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأكسجين والمستلزمات والأدوية هذا وأكد الدكتور محمد بدران علي الوقوف دائماً بجانب المرضي من أجل حصولهم علي رعاية صحية ترقي لمتطباتهم.

وكانت محافظة قنا، قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة طوال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، مع وجود الأطباء في مواقعهم و مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

فضلاً عن تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك "، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، طوال اجازة عيد الفطر المبارك، وكذا التأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.

كما تم رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.

ورفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد، وكذلك متابعة مواقف السيارات والسرفيس، ونقل الركاب، بنطاق المحافظة؛ ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة، و تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين؛ لمنع أي تكدس مرورى.