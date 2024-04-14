د. عبدالسند يمامة يقدم التهنئة لسفير كوريا الشمالية بمناسبة اليوم الوطني الكوري

قدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد التهاني لسفير دولة كوريا الشمالية في القاهرة مادونغ هي، بمناسبة اليوم الوطني لدولته الذي يوافق ذكرى ميلاد الزعيم الكوري كيم إيل سونغ.

واستقبل سفير كوريا رئيس حزب الوفد بمقر السفارة بالقاهرة، وتبادلا الحديث عن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وقدم سفير كوريا الشمالية الشكر لرئيس الوفد على التهنئة، مشيرا إلى أن زيارة د.عبدالسند أسعدته كثيرا.

رافق الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد خلال اللقاء، حسن بدراوي رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعلي عبد الودود، مقرر اللجنة.