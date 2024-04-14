الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

د. عبدالسند يمامة يقدم التهنئة لسفير كوريا الشمالية بمناسبة اليوم الوطني الكوري

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة

قدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد التهاني لسفير دولة كوريا الشمالية في القاهرة مادونغ هي، بمناسبة اليوم الوطني لدولته الذي يوافق ذكرى ميلاد الزعيم الكوري كيم إيل سونغ.

واستقبل سفير كوريا رئيس حزب الوفد بمقر السفارة بالقاهرة، وتبادلا الحديث عن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وقدم سفير كوريا الشمالية الشكر لرئيس الوفد على التهنئة، مشيرا إلى أن زيارة د.عبدالسند أسعدته كثيرا.

 

رافق الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد خلال اللقاء، حسن بدراوي رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعلي عبد الودود، مقرر اللجنة.

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