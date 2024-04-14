حفل إستقبال لأسقف نجع حمـادي الجديد فى بهـجـورة

نظمت كنائس قرية بهجورة شمال غرب قنا، مساء اليوم الأحد، حفل إستقبال للأنبا بضابا أسقف نجع حمادي الجديد، الذي أقيمت مراسم تجليسه على كرسي الإيبارشية مساء أمس السبت.

وقالت مصادر كنسية، لـ «الوفد» إن الأنبا بضابا، قام بأول زياراته عقب تجليسه، إلى كاتدرائية مارجرجس الكبري بقرية بهجورة التاريخية، على أن يقوم تباعًا بزيارات إلى كنائس الإيبارشية الأخري لإقامة الصلوات ولقاء سكان هذه المناطق.

واستقبلت كنائس بهجورة الأسقف الجديد بدق أجراس الكنائس إحتفالًا بوصوله، وإستعرض القمص رويس وكيل مطرانية نجع حمادي تاريخ كنائس القرية وعددها أمام الأسقف الجديد، كما شمل حفل الإستقبال تقديم هدايا رمزية للأسقف، وفقرات من التراتيل الدينية.

حفل التجليس:

وأقيمت مساء السبت الماضي، مراسم تجليس الأنبا بضابا، على كرسي إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، بحضور 24 أسقفًا من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وجمع من المسؤولين منهم حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا، والنواب، وممثلي الأزهر والأوقاف، ممثلي الأحزاب السياسية، وممثلي الطوائف المسيحية.

وقصرت مطرانية نجع حمادي، حضور حفل التجليس على الدعوات الخاصة، وعلقت لافتات الترحيب بالأسقف الجديد فى الطرق المؤدية إلى كنيسة ماريوحنا، ونشطت شباب الكشافة الكنسية لتنظيم الدخول والخروج من الكنيسة.

3 مراكز إدارية:

وتضم إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس الواقعة بشمال محافظة قنا، 3 مراكز إدارية هي أبوتشت، فرشوط، ونجع حمادي، وتوابع هذه المراكز من المدن والقري والنجوع.

وتأسست إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، سنة 1976، بقرار من الراحل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية.

وشغرت إيبارشية نجع حمادي، من منصب الأسقف، بوفاة أول أساقفتها الأنبا كيرلس فى ديسمبر 2022، بعد معاناة مع المرض.

واُختير الراهب أنسطاسي السرياني أسقفًا جديدًا للإيبارشية، وهو من مواليد محافظة قنا، أول أبريل 1969 وتخرج في كلية الهندسة، جامعة حلوان، وأدي الخدمة العسكرية ملازم إحتياط، وإتجه للرهنبة فى 2002، وسيّم راهبًا يوليو 2005 بدير السريان بوادي النطرون.

واختار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، اسمًا ذا أصول فرعونية، لإطلاقه على أسقف نجع حمادي الجديد، ضمن مراسم وتجليس 6 أساقفة جدد، على إبراشيات داخل مصر وخارجها.