حارس كريستال بالاس: كنا نؤمن بحظوظنا في الفوز على ليفربول
أكد دين هندرسون، حارس كريستال بالاس، على أن زملاؤه بالفريق اَمنوا بتحقيق الفوز على ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ونجح كريستال بالاس في تحقيق الفوز بهدف نظيف على ليفربول، في المباراة التي شهدها ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.
وتحدث هندرسون في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية، حيث قال: "تعلم مجيئك إلى ملاعب مثل أنفيلد، بالتأكيد ستكون مشغولًا، لكن سعيد بتحقيق الفوز، فهو جهد جماعي".
وتابع: "لقد كانت هناك كمية كبيرة من التسديدات والتمريرات، نجح خط الدفاع في التصدى لها، مرة تلو الأخرى، وكان عليً أن أقوم بالتصدي كذلك".
وأضاف: "شعرت بأنني كنت هنا منذ عام تقريبًا، استفدنا من الحظ في بعض الأحيان ولكني سعيد بذلك".
وأكمل هندرسون تصريحاته: "أظن أن زملائي آمنوا أنه يمكننا القيام بشيء ما اليوم مع المدرب، كان الضغط عليهم".
وتابع: "في حال لعبنا بمهاراتنا وبمجرد عودة المصابين وتنفيذ ما يطلبه المدرب، سنلعب ونقدم أشياء جيدة".
وأتم دين هندرسون تصريحاته: "شعرت أنني بحالة جيدة هذه المرة، أنا سعيد ولدي ابتسامة على وجهي".