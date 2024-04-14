كلام فى الهوا

الأحد 14/أبريل/2024 - 07:13 م 4/14/2024 7:13:49 PM

فى كثير من الأحوال ما نجد شخصاً يُجيد فن «اللقطة» وهذا الشخص موهوب فى هذا الفن ويعرف خباياه وأسسه وأوقات استخدامه .

وهذا الشخص له سمات تختلف عن كثير من الناس وتستطيع تحديده بسهولة، حيث تراه خلف أى مسئول حتى يظهر فى الصورة، تراه عاشقاً للزحام ويندفع وسطها لكى يظهر فى المقدمة، ليس لسبب غير عشقه للظهور الزائف، هذا الشخص فى الغالب نجده وراء كل خراب أو توتر أو ضوضاء لمجرد إثبات الوجود، رغم أنه يخشى من المسئولية ويفر منها كالشاة المذعورة من الأسد. وهذه الشخصية دائماً متعددة الأوجه حسب مصالحه وحسب مطامحه، لا تعرف له وجهاً واحداً، تشاهده فى كل مكان ينعق كالغراب فى الفساد والخراب، هذا الشخص يمكن أن تشاهده فى كل مكان وفى أى زمان، هذا يرى أن اللقطة فرصة لا تُعوض للظهور والانتشار السريع، هذا دافعه الفعلى ولكنه لا يصنع أى احترام لنفسه أو أى تميز عن الآخرين. ولكن لدى السذج الذين يرون هذه اللقطة الانتهازية من هذا الشخص دليل أكبر يحلق به فى عنان السماء، ونقول لهؤلاء لا تحزنوا فلن يصح فى الآخر إلا الصحيح ولن تستمر الفقاعات طويلاً، لن يستمر هؤلاء عشاق الذات الانطاع، فلكل ليل نهار مهما طال الانتظار طالما الأمل موجود، لا يعرف الانكسار.

لم نقصد أحداً!