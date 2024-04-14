لدغات

الأحد 14/أبريل/2024 - 07:05 م 4/14/2024 7:05:30 PM

اليوم لقاء القمة بين الزمالك والأهلى الذى نجحت الجهود الوطنية المخلصة فى عدم إقامته خارج المحروسة مؤكدة أن مصر تقود ولا تقاد.

الأجواء السياسية متوترة فى المنطقة وليست فى حاجة إلى توتر أكثر وجمهور الناديين أكثر وعياً بأمن بلده. لذلك أتوقع أن المباراة ستنتهى بسلام إذا لم يعكر صفوها إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، لأن لجنة الحكام اختارته وهى تعلم أنها آخر مباراة له ثم يعتزل.. يعنى لا يهمه أهميتها ولن يجد من يعاقبه على أخطائه خاصة أن له سوابق كثيرة.

يكسب من يكسب..ويفرح من يفرح..وتبقى الروح الرياضية هى السائدة وأتمنى التوفيق للزمالك.. والجايات أكثر للأهلى!

> خالد مرتجى أمين صندوق الأهلى أساء لناديه بتصرفه الصبيانى عند تسليم الميداليات لبنات طائرة الزمالك لرفضه مصافحة مريم مصطفى لاعبة الزمالك لأنها ابنة هناء حمزة نجمة اللعبة سابقاً بعد أن أهالت التراب فوق مجلس إدارة الأهلى وأخذت ابنتها وانتقلت لنادى الزمالك.

أقول لخالد عيب لأن أبوك كان قائد الجيش فى حرب يونيو 67!!

> لماذا ننشر التعصب من المسئولين عن الرياضة ثم نلوم الجمهور.

الحكاية أن النادى الأهلى ينظم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال وبما أنه صاحب الأمر والنهى فقد رفض اشتراك محترفى الزمالك فى البطولة خوفا من قيادتهم الفريق للفوز بالبطولة.. فرد له الزمالك بضربة قد تفسد البطولة ورفض اشتراك فريقه وهكذا فعل الترجى التونسى.. والعب لوحدك يا أهلى وفوز بالبطولة وارقص فوق كوبرى قصر النيل وبرج القاهرة لعلك تشد انظار المارة!

> شوبير أعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة قبلها بخمسة أيام.. فهل هو رئيس لجنة الحكام.. أم المسيطر عليها، أم أن له ذلة عند محمد فاروق سكرتير اللجنة تجعله يخضع لأوامره؟!

> على لطفى حارس مرمى زد فضح وكشف نفسه وجعل الجميع يتهمه بأنه فوت مباراة فريقه للأهلى وتسببه فى فوزه بهدف فطيس بآخر ثانية عندما توجه عقب المباراة فرحًا ليقبل شوبير حارس الأهلى كأنه يقول عملت اللى علىّ.. لاعب بهذه الأخلاق يستحق الشطب!

> آخر كلام:

>.. ويبقى أحمد زيزو متربعاً على عرش الكرة المصرية ملكًا متوجًا بالخدم والحشم!