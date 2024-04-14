وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى أبوالمطامير المركزي

قام الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجولة مرورية، تفقد خلالها مستشفى ابوالمطامير المركزي، لمتابعة سير العمل بها والإطمئنان على تواجد الفريق الطبي على رأس العمل، جاء المرور فى وجود الدكتور مصطفى شلبي مدير المستشفى، والفريق الطبي والإداري المعاون .

وتفقد وكيل صحة البحيرة، أقسام المستشفى المختلفة، حيث قام بالمرور على قسم الإستقبال والطوارئ، واطمأن على توافر كامل للأدوية والمستلزمات الطبية، وتفقد التطوير الذى تم به وقدم الشكر والتحية لجمعية أصدقاء مرضي الكلى على جهدهم .

كما قام بالمرور على العيادات الخارجية وتفقد عيادة الأطفال والأسنان.. ووجد أن هناك تردد عالى فى عيادتي الأسنان والأطفال، وقدم الشكر لرئيس قسم الأطفال د نزيه حسنين على إخلاصه في العمل، وتفقد قسم الأشعة وبعض أقسام الداخلي، والمرور على المرضى المحجوزين بالمستشفى، والإطمئنان على حالتهم الصحية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين ، وانتظام العمل بجميع أقسام المستشفى ، ووجه بسرعة الإنتهاء من أعمال التوسعة بالعناية العامة وانشاء وحدة تسمم الحمل .

كما قام بتفقد العمل بقسم الكلى وقدم التهنئة بالعيد لجميع المرضى وإستمع للمرضى وذويهم عن رأيهم فى الخدمة المقدمة وشكر تمريض الكلى على أدائهم.

كذلك اطمأن وكيل صحة البحيرة، على مصاب حادثة المحموديه الذي ما زال محجوز بالمستشفي لتلقي العلاج وعمل عمليه تثبيت كسر بالعظام .

وفى نهاية جولته التفقدية للمستشفى، قدم وكيل صحة البحيرة الشكر لفريق العمل، وأشاد بأداء الجميع، ووجه كافة العاملين بالمستشفى على ضرورة العمل بجد واخلاص، وحثهم على بذل مزيد من الجهد، والإهتمام بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.