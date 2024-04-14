ننشر إستعدادت محافظة البحيرة لموسم حصاد القمح

ساعات قليلة ويبدأ موسم حصاد محصول القمح بمحافظة البحيرة، أحد أكبر المحافظات المصرية إنتاجا للقمح، والذي يعتبرا عيدا للمزارعين بمختلف قري المحافظة، وقد بلغت إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بجميع مراكز محافظة البحيرة، 290089 فدان، ويتم توريد المحصول إلي الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح بإجمالي 37 شونة وصومعة بنطاق المحافظة بطاقة إستيعابية 681608 طن، لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام .

وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظة في استقبال القمح المحلي والمنتج لعام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتباراً من غداً الاثنين الموافق 15من شهر أبريل 2024م، وتم تشكيل اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين و عضوية عضو من مديرية الزراعة و عضو من هيئة سلامة الغذاء و عضو من جمعية القبانية و عضو من الجهات المسوقة..

و سيتم توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيها و درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب حيث سيحصل المزارعين والموردين على مستحقاتهم خلال 48 ساعه من التوريد.

وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة ، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000جنيها فقط للأردب الواحد ، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد ، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج منذ بدء موسم الزراعة ، سواء من تجهيز الحقول للزراعة ، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية ، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق امش ربح .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على إتمام الاستعدادات لإستقبال موسم حصاد وتوريد القمح لموسم 2023/2024 بنطاق بالشون والصوامع بمراكز المحافظة.

مشيرة إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمدعبدالعال - مدير المديرية - استعدت لموسم توريد الأقماح المحلية حيث تم تشكيل عدد من اللجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة وطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الأعلاف.