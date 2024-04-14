وزير الأوقاف يكرم وكيل الوزارة بالفيوم تقديرًا لجهوده الدعوية

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم اليوم الأحد الموافق 14 أبريل، تقديرًا لجهوده الدعوية والاجتماعية.

يأتي هذا التكريم تقديرا لما قدمه وكيل أوقاف الفيوم من أنشطة دعوية تهدف لنشر صحيح الدين الإسلامي ووسطيته، وتصحيح المفاهيم الخاطئة خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه تقدم الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم بخالص الشكر والعرفان للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا التكريم، معاهدا الله أولا، ثم فضيلته بأنه سيبذل قصارى جهده في خدمة البلاد والعباد من أجل الحفاظ على مصرنا الغالية، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام لقيادات المديرية وإدارات الأوقاف الفرعية وعموم الأئمة والعاملين بالمساجد، ولكل من ساهم في هذا النجاح.

وكانت مديرية الأوقاف بالفيوم قد شهدت حراكا واسعا خلال شهر رمضان المبارك، تمثل في عقد الندوات الدعوية وتنظيم الفعاليات الدينية وحفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى إقامة كافة الشعائر الدينية الخاصة بالشهر الفضيل وتوزيع الأئمة والعلماء المميزين على مساجد المحافظة.

أوقاف الفيوم تعقد 133 ندوة علمية حول مداخل الشيطان

وفي سياق آخر تعقد مديرية الأوقاف بالفيوم (113) ندوة علمية بعنوان "مداخل الشيطان في الكسب الحرام" ضمن فعاليات البرنامج الدعوي "مجالس العلم والذكر"، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية والتثقيفية، على مستوى بأوقاف الفيوم بعنوان " مداخل الشيطان في الكسب الحرام"، ذلك يوم الخميس القادم عقب صلاة العشاء، حيث يشكل عالم الشياطين العدو الخفي والأشد ضراوة على بني آدم، فهو لا يفتأ يفسد أخلاق بني آدم وعقائدهم، ويورث بينهم العداوة والبغضاء، لذلك فلا غرو أن تتواتر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان خطر هذا العدو، وسبل إضلاله وإفساده، حتى يحذره الناس، ويكونوا في مأمن من مكره وشره، وقد بسط الله سبحانه القول في الشيطان في آيات كثيرة، وأوضح طرائق إضلاله وإغوائه في بيان جلي أقام به الحجة على الخلق، وأزال به كل عذر لمعتذر.

فمن تلك الآيات قوله تعالى:{ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير }(فاطر: 6) وهذا إعلان صريح بعداوة الشيطان لبني آدم عداوة لا هوادة فيها ولا مجاملة، وأن على العباد أن يقابلوا هذه العداوة بمثلها، { فاتخذوه عدوا }.