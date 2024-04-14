مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالشرقية

لفظ شابًا في الثامنة عشر من عمره، أنفاسه الأخيرة اليوم الأحد، جراء اصطدام قطار به

أثناء عبوره شريط السكة الحديد، أمام قرية الأباظية التابعة لدائرة مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، وجرى نقله إلى مستشفى أبو كبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بشأن ما تبلغ لمركز شرطة أبو كبير، بوقوع حادث اصطدام قطار بشاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد، أمام عزبة الأباظية التابعة لدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين أن الشاب المتوفي يدعي «محمد. م. ع» 18 عامًا، ومقيم قرية كفر الباز التابعة لمركز أبو كبير، والذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوكبير المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، شيع أهالي قرية كفر الباز والقرى المجاورة، جثمان الشاب، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية الكبير، وتدافع شباب وأهالي القرية لحمل نعشه، وتم موارته الثري بمقابر عائلته بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد والتي خيمت على أرجاء القرية والقرى المجاورة لفراق هذا الشاب، داعين الله له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

والشاب المتوفي لديه 3 من الشقيقات، وكان سند لوالده ويسعى لمساعدته على الأعباء المعيشية، وكان يتمتع بالطيبة ودماثة الخلق بين أقرانه.

وفي سياق متصل، شيع أهالي قرية الصالحية القديمة التابعة لمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية،أول أمس الجمعة، جثامين شابين صديقين ضحايا الحادث المروري الذي وقع بمطلع الكوبري العلوي بمدخل مدينة العاشر من رمضان بطريق «الإسماعيلية القاهرة الصحراوي» بنطاق مدينة العاشر من رمضان، نتيجة إنقلاب السيارة الملاكي اللذان كانا يستقلاها مع آخر تم إصابته في الحادث، واشتعال النيران بها، في جنازة شعبية مهيبة.