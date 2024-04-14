الأسمرات تشهد ختام برنامج "فرحة العيد" ضمن المشروع الثقافي بالإسكان البديل

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعاليات البرنامج الفني " فرحة العيد" الذي أعدته بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك بعدد من مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة.

وشهد حي الأسمرات حفل ختام البرنامج، وتضمن لقاء بعنوان "مفهوم ثقافة الاعتذار" تحدثت خلاله د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع عن أهم السلوكيات والمبادئ التي يجب تنشئة الطفل عليها، من أجل إعداد جيل قادر على التعامل مع المجتمع بشكل إيجابي، واختتمت حديثها مقدمة عدة نصائح للأطفال مع التأكيد على أهمية تناول الغذاء الصحي.

كما تخلل الحفل إقامة ورش لتصميم أشكال فنية بخامات من البيئة، بجانب عروض الأراجوز ورقصة التنورة التي تفاعل معها الحضور.

واختتم اليوم بعدد من المسابقات الثقافية والترفيهية أعقبها توزيع جوائز عينية على الفائزين.

كانت هيئة قصور الثقافة قد أعدت برنامجا حافلا بعدد من مناطق الإسكان البديل بالقاهرة في إطار احتفالات عيد الفطر منها "حدائق أكتوبر، أهالينا، المحروسة، والخيالة"، وشهدت تلك المناطق مجموعة من الفعاليات منها لقاءات تثقيفية عن آداب وسلوكيات العيد، ورش فنية للأطفال، ورش أشغال يدوية، رسم على الوجه، بجانب عروض الأراجوز وعرائس الماريونت والمسابقات الثقافية والترفيهية.

تنورة وفلكلور صعيدي في احتفالات عيد الفطر بأسيوط





من ناحية أخرى، نظم قصر أحمد بهاء الدين لثقافة الطفل بأسيوط حفلا فنيا، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد للرواد احتفالا بعيد الفطر المبارك، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أقيم الحفل بنادي القضاة واستهلت فعالياته بعرض مسرح عرائس للفنان محمد راتب، وسط تفاعل كبير من الأطفال.

وتخلل الحفل الذي قدمه جمال عبد الناصر مدير القصر، عددا من الفقرات الفنية والترفيهية، بجانب الرسم على الوجه.

واختتمت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، مع عرض فني لفرقة القصر للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد نصر الدين، تضمن باقة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الشعبي منها "العصا، والفلاحي" بجانب فقرة التنورة الصوفية التي نالت إعجاب الجمهور.

ويشار أن هيئة قصور الثقافة، أعدت برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد بسينما الشعب في 16 محافظة، بجانب 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، إضافة إلى عدد من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية بمختلف المحافظات.