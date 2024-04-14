واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية تكثيف حملاتها التفتيشيه لمراقبة الأسواق وخاصة مصانع تصنيع الأسماك المدخنة “ الرنجه ”، في إطار الاحتفال بعيد الربيع و شم النسيم، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إداره الهيئه العامة للخدمات البيطرية.

التحفظ على 500 كيلو رنجة داخل مصنع في كفر الزيات ..



فقد قام اليوم الدكتور عادل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير المديرية ويرافقه الدكتور الشربيني عطالله مدير اداره المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية، و الدكتور جمال الديهي مدير اداره كفر الزيات البيطرية بالمرور علي أحد مصانع الرنجه بنطاق مركز كفر الزيات وتم تحرير عدد ١ محضر بإجمالي ٥٠٠ كجم أسماك مدخنه رنجه رأت اللجنه سحب عينات منها وقوفا علي مدي صلاحيتها من عدمه.

وقد تم إتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وتحرير المحضر لحين العرض علي النيابة العامة المختصة وصدور قرارها.

زيادة وزن الرغيف بنسبة 50 ‎%‎ وتخفيض سعره ..

وفي سياق أخر طالب مواطنى محافظة الغربية أصحاب المخابز الحرة بزيادة وزن الرغيف بنسبة 50 ‎%‎ وتخفيض سعره وذلك بعد نزول طن الدقيق بنحو 5 الاف جنية، وكذلك زيادة حجم قرص الطعمية لنفس السبب ونزول سعر الزيت، وضرورة ان تبادر الغرف التجارية بالمحافظة ولا سيما شعبة المخابز بالتشديد على أصحاب المخابز بالتراجع عن تخفيض وزن الرغيف وسعره ليشعر المواطن بعدم الاستغلال من قبلهم



يذكر أن عدد من الغرف التجارية قد طالبت فعلا أعضائها من أصحاب المخابز بالتحرك نحو زيادة وزن الرغيف الحر وكذلك قرص الطعمية واللذين شهدا خفضا بالوزن والحجم بالنسبة للخبز وأيضا تقليل حجم قرص الطعمية وسعره عندما زادت أسعار الزيت والفول .



واعرب عدد من المواطنين عن مقاطعتهم للخبز الحر واللجوء الى خبز الرغيف فى أفران البيوت حتى يتراجع أصحاب المخابز عن جشعهم ورفضهم التجاوب مع سعر السوق، أو حتى اقرار من مديريات التموين للمخابز بالالتزام الجديد بعد تراجع اسعار الدقيق، الذى شهد انخفاضا كبيرا فى الاسعار ولكن لم يتغير وزن وحجم الرغيف الحر رغم ذلك بما يعد استغلال من قبل أصحاب المخابز.