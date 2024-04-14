الدفاع الإسرائيلي: لدينا فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد إيران

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل لديها فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد إيران بعد الهجوم، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

بابا الفاتيكان يحذر من دوامة العنف بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

وفي سياق متصل، وجه بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، "نداء ملحا" ضد "دوامة العنف" بعد الهجوم غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، حث البابا فرنسيس إيران وإسرائيل اليوم الأحد على تجنب الأعمال التي يمكن أن تغذي "دوامة من العنف"و تهدد بجر الشرق الأوسط إلى مزيد من الصراع.

وأضاف للحجاج في ساحة القديس بطرس "كفى حرب، كفى هجمات، كفى عنف. نعم للحوار، نعم للسلام.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.

البيت الأبيض: بايدن يبلغ نتنياهو بأن واشنطن لن تدعم أي هجوم تشنه إسرائيل على إيران

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن واشنطن لن تدعم أي هجوم عسكري مضاد قد تشنه تل أبيب على طهران.

وقال المسئول الأمريكي لموقع (أكسيوس) إن بايدن وكبار مستشاريه يشعرون بقلق من أن يؤدي الرد الإسرائيلي إلى حرب إقليمية فضلا عن عواقب كارثية على المنطقة.

ومن المقرر أن يجري بايدن اتصالات قادة مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني، فضلًا عن التواصل مع قادة المنطقة لتنسيق الاستعدادية لمواجهة جميع التهديدات.

وتضمنت رسالة بايدن لنتنياهو بأن جهود دفاعية مشتركة بذلتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى بالمنطقة أفشلت الهجوم الإيراني، وطالبه بالاكتفاء عند هذا الحد قائلًا "لقد فزت.. خذ الفوز".