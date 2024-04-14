بُرنس ياسمين رئيس يثير حيرة رواد السوشيال ميديا (صور)

تملك الفنانة ياسمين رئيس شخصية متمردة تجذبها نحو عالم الجنون وهذا ينعكس على إطلالاتها المختلفة الجرئية بعض الشئ لتكن محط أهتمام وإعجاب متابعيها وجمهورها إينما ظهرت.

وأثارت ياسمين رئيس حالة من الجدل حول إطلالتها الأخيرة التي شاركت متابعيها بها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وظهرت ياسمين بإطلالة جرئية، حيث ارتدت بُرنس أبيض غير منقوش وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس والأحجار الكريمة.

واختارت لم خصلات شعرها كعكه وغطائه بفوطة رأس البيضاء ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية ولون البينك الفاتح في الشفاه.

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس ولدت في 15 سبتمبر 1985 ، ممثلة مصرية بدأت أولى أدوارها في مسلسل عرض خاص، وكانت أول بطولة مع المخرج محمد خان في فيلم فتاة المصنع والذي حقق نجاحاً باهراً ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية.

بدايتها

اختارها المخرج الكبير محمد خان لبطولة فيلم فتاة المصنع.

حصلت ياسمين على 6 جوائز وتكريمات: جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي 2013، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ثم جائزة التمثيل نساء من المهرجان القومي الثامن عشر للسينما المصرية، جائزة ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، وأخيراً حصلت ياسمين على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بـالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.

بدأت في عالم التمثيل منذ أن كان عمرها 14 سنة، ثم افتتحت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل عرض خاص في 2010 مع المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من 5 شخصيات رئيسية به، وأدى ذلك إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل دورها في فيلم إكس لارج أمام النجم أحمد حلمي، وفيلمي واحد صحيح والمصلحة، بالإضافة إلى مسلسل طرف ثالث الذي أسهم في اختيارها لدور البطولة في فيلم فتاة المصنع، وهو بمثابة انطلاقة ياسمين في عالم السينما، لتتعاون مع حلمي مرة أخرى في بطولة فيلم صنع في مصر للمخرج عمرو سلامة، ثم تتعاقد على بطولة أفلام أخرى بعد ذلك، منها فيلم من ضهر راجل أمام النجم آسر ياسين، وفيلم بلاش تبوسني للمخرج والمؤلف أحمد عامر، هيبتا المحاضرة الأخيرة.