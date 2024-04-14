لماذا يعد بيع أسهم Nvidia أمرًا مهمًا

حدث شيء غريب في سوق الأسهم هذا الأسبوع - إلى جانب الارتفاع المفاجئ في تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، انخفض سهم Nvidia المحبوب في السوق إلى منطقة التصحيح، والتي تم تعريفها على أنها انخفاض بنسبة 10٪ من أعلى مستوى لها مؤخرًا.

عند أدنى مستوى له عند حوالي 830 دولارًا في منتصف جلسة الثلاثاء، انخفض السهم بنسبة 12.6٪ عن أعلى مستوى له في 25 مارس. وقد تعافى منذ ذلك الحين قليلاً إلى 900 دولار ولكنه لا يزال أقل بنسبة 5٪ من أعلى المستويات.

قال لي دان إيفز، محلل التكنولوجيا في Wedbush: "هذا بمثابة استراحة لشركة Nvidia، حيث أن المزيد من المستثمرين يلعبون المشتقات الثانية والثالثة من الذكاء الاصطناعي عبر النظام البيئي شبه والبرمجيات". "نحن نعتبر هذه فترة هضم لـ Street for Nvidia وليس أكثر."

ربما سيثبت ذلك صحته من يعرف؟

يشير Vivek Arya، محلل Bank of America، إلى أن التقلبات في Nvidia ليست جديدة – تمثل عمليات البيع الحالية المرة التاسعة التي ينخفض فيها السهم بنسبة 10٪ أو أكثر منذ إطلاق ChatGPT في أواخر عام 2022.

وقال آريا: "هناك بعض عوامل السوق مثل الارتفاع الأخير في التضخم، والتقلب (VIX)، وإرهاق أسهم الذكاء الاصطناعي، والتناوب نحو المزيد من القطاعات الدورية وربما بعض التقليم قبل موسم الأرباح القادم". "على أساس أساسي، سمعنا أيضًا عن قلق المستثمرين بشأن المنافسة المتزايدة وتقليل المهل الزمنية (مما يشير إلى تباطؤ الطلب) لمسرعات Nvidia GPU (على الرغم من توقعها مع نمو الطلب الجديد في Blackwell)."

أعتقد أن عمليات بيع أسهم Nvidia تمثل رياحًا معاكسة على المدى القريب للأسواق الأوسع والتي يجب احترامها أكثر مما هي عليه الآن. لقد تناول آريا الأمر قليلًا في مذكرته، لكنه يستحق المزيد من التضخيم.

هذا هو السهم المحبوب حقًا في وول ستريت وماين ستريت - لأسباب حقيقية وأساسية مثل انفجار الذكاء الاصطناعي الذي يعزز الطلب على الرقائق الفائقة - وهو يفقد قوته. إنها واحدة من أوضح العلامات حتى الآن على أن المستثمرين يعتقدون أن الأسهم أصبحت صعبة للغاية وسريعة للغاية هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، تشير حركة الأسعار إلى أن المستثمرين الذين يبحثون بنشاط عن أسباب جديدة لشراء الأسهم عند ذروة التقييمات، يصبحون فارغين. الآن، ربما ينتظرون ببساطة شراء أسماء بارزة مثل Nvidia بأسعار أرخص.

إن عقلية الانتظار والترقب هذه هي ما يفعله المحترفون مع أسهم Nvidia والأسهم الأخرى ذات التقييم المرتفع ولكن أطروحة الاستثمار المفهومة جيدًا.

وليس الأمر كما لو أننا لم نر Nvidia تقود السوق الأوسع إلى الأسفل من قبل - لقد حدث ذلك في الصيف الماضي!

أشار جوليان إيمانويل، الخبير الاستراتيجي في Evercore ISI، بشكل صحيح إلى أن أسهم Nvidia لم تفعل شيئًا تقريبًا من يوليو 2023 إلى أكتوبر 2023. وانتهى الأمر بكونه المحفز الذي أدى إلى انخفاض مؤشر S&P 500.

خلاصة القول: لكي يستعيد السوق الأوسع سحره، يجب أن يستعيد سهمه المفضل سحره مرة أخرى.