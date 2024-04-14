للمصريين في الأردن والعراق ولبنان.. أرقام للتواصل مع وزارة الهجرة بعد إغلاق المجال الجوي

أهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجاليات المصرية المقيمة في دول الجوار بأهمية الالتزام بالتوجيهات الصادرة من سلطات الدول المضيفة، والسفارات المصرية بهذه الدول، ومتابعة بيانات الوزارة في هذا الصدد.

يأتي ذلك في ضوء ما تناولته بيانات وسائل الإعلام الصادرة مؤخرا من إعادة فتح المجالات الجوية واستئناف حركة الطيران بصورة طبيعية.

وطالبت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من الجاليات المصرية توجيه رسائلها واستفساراتها على الأرقام التالية عبر تطبيق "واتس آب":

01004114672

01069613755

وقد تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الرسائل والاستفسارات من الجاليات المصرية في دول الجوار التي أعلنت عن إغلاق مجالاتها الجوية، حيث أعربت الجاليات عن قلقها على مستقبل أبنائها الدارسين ومستقبل استمرارهم في الجامعات في ضوء الأحداث الجارية في المنطقة.

وفي هذا الإطار، وانطلاقا من الحرص على مصالح الجاليات المصرية، وجهت السيدة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بإتاحة خطوط للتواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج لتلقي أي استفسارات والرد عليها على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات تتابع مستجدات الموقف.

حيث قررت مصر للطيران تعليق رحلاتها الجوية فى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، وذلك لحين إشعار آخر.

وقد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية، مشددةً على أن المجال الجوي المصري، وكذلك الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، ماعدا المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران.

وقد أعدت وزارة الهجرة ملفا شاملا عن بروتوكولات التعاون التي وقعتها بصدد عدد من الملفات المهمة التي تعكف الوزارة على تنفيذها، مع عدة جهات، سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، وذلك بما يخدم تنفيذ ملفات الوزارة في ضوء مسيرة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والمشروعات والمبادرات القومية العملاقة، وأيضا في ظل ما توليه القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف.

كما أعدت أيضا تقريرا كاملا عن جهود الوزارة في قطاع التواصل مع المصريين بالخارج، تم فيه استعراض استراتيجية الوزارة وعملها في ملف التواصل مع المصريين بالخارج، لتلقي استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، فضلا عن فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجاليات المصرية والوقوف على أهم المشكلات والتحديات التي تواجههم في كل دولة، والتعاون مع البعثات المصرية الدبلوماسية بالخارج، حيث تم التواصل مع الجاليات في حوالي ١٠٠ دولة حول العالم، كان الكثير منها لأول مرة.