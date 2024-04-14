شيخ عموم المقارئ المصرية يثمن دعم وزير الأوقاف لنقابة القراء وتكريمه لأهل القرآن

وجه الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ ونقيب القراء الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي لبى نداء أهل القرآن فأكرمهم بزيادة دعم نقابة قراء القرآن الكريم إلى ثلاثة ملايين جنيه.

كما وجه الشكر للقراء الذين لبوا نداء وزير الأوقاف وتواجدوا سوء على الهواء في مسجد الإمام الحسين أم في المساجد الأخرى لأداء صلاة العشاء والتراويح، وإذا كان القراء قد لبوا نداء معالي الوزير فإن معالي الوزير سبقنا إلى تلبية نداء أهل القرآن فأكرم نقابة القراء أيما إكرام ماديًّا وأدبيًّا.

عامر: الشركة المتحدة تقوم ببناء الوعي الرشيد عبر قطاعاتها المتنوعة

أكد الدكتور يوسف عامر رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس قناة الناس، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم من خلال قطاعاتها المتنوعة ببناء الوعي الرشيد في مختلف مجالات الحياة، والذي من خلاله يتقدم الإنسان في شتى مجالات حياته.

وأكد خلال تكريم قناتي الناس والحياة على هامش تكريم القنوات والقراء والمبتهلين الذين نقلوا وأحيوا ليالي شهر رمضان بالمساجد، أن الشركة المتحدة بما تقدمه من محتوى متنوع تحافظ على الهوية المصرية مكتملة، والهوية العربية والإسلامية، في وقت تحاول فيه القوى المغرضة تفتيت الهويات بل وطمسها.

ولفت إلى أن الشركة المتحدة تقوم بهذا كله متعمدة على أمرين أساسيين: تعاون وتكامل قطاعاتها المختلفة بين بعضها البعض وكذلك التعاون والتكامل مع المؤسسات والهيئات المختلفة.

وأوضح عامر أن الشركة تعتمد في بناء الوعي الرشيد في مجال القطاع الديني على علماء ثقاة ومفتين أجلاء يمثلون المؤسسات الدينية الثلاث وفي مقدمتها الأزهر الشريف ويتصدر علماؤه فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء ويتصدر مفتيها الدكتور شوقي علام.

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بتدشين وحدة بكليات الدراسات الإسلامية لتثقيف الطالبات

طالب الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، العلماء المتخصصين في "التفسير والحديث والعقيدة" بكليات جامعة الأزهر بأن يقوموا بواجب وقتهم في تقديم هذه العلوم بصورة يفهمها المعاصرون، وتعالج قضاياهم، مع الاهتمام بإصدار موسوعات علمية ورقية وإلكترونية رسمية تتضمن هذا.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة "الأخلاقيات وبناء الوعي الرشيد"، الثلاثاء، بمقر الكلية بمدينة نصر، أنه لا بد من العناية بالجانب الخلقي والقيمي في المناهج التعليمية بشكل واضح ومفهوم في المناهج الجامعية والمناهج المدرسية.

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أنه لا بد من أن توجه أجهزة الإعلام العامة والخاصة جهودها إلى إيجاد فن لا يهدر القيم الخلقية، ويكون متنفسا طيبا للأسر، ويكون في الوقت نفسه حائط صد للثقافات الوافدة الهدامة.

وأكد أنه من الأهمية بمكان أن ينشأ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات مركز أو وحدة لتأهيل البنات وتثقيفهم في أمور الدين والحياة الأسرية، وعقد دورة تأهيلية بعنوان (أخلاقيات المهنة) -كشرط أساس لاستخراج ترخيص كل عمل من الأعمال العلمية أو المهنية أو الفنية... كالطب والهندسة والتعليم والصناعات والحرف والمهن والفنون المختلفة..، حتى عند استخراج رخص قيادة السيارات تعنى هذه الدورة بغرس الأخلاق التي ينبغي أن يتسم بها صاحب كل عمل، ولا يتم منحه ترخيصا بمزاولة عمله إلا بعد اجتياز هذه الدورات.