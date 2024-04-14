جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابى، انتحل صفة ضباط مباحث النزهة، لمحاولة اختطاف صاحب مكتب مقاولات وطلب فدية من أهله نظير إطلاق سراحه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

استمرار حبس عصابة الشرطة المزيفة في النزهة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامي لسمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة "ميكروباص" وباستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة؛ بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

وفي سياق اخر واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

ضبط عدد قضايا في الاتجار في العملات الاجنبية بقيمة 17 مليونا جنيه

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

سقوط 3 تجار مخدرات في قبضة الأمن بالقاهرة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بشن حملات أمنية مكبرة لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

كما ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الأستروكس وفرد خرطوش وطلقتين وميزان حساس.

وضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 2700 قرص مخدر لعقاري ترامادول وتامول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.