عبدالمالك: مستشفى طب الأزهر الجامعي بأسيوط يقدم أفضل الخدمات خلال أيام العيد

تلقى الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر بالوجه القبلي، تقريراً من الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط يوضح عدد الحالات التي ترددت علي قسم استقبال الطوارئ خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث بلغت 668 حالة ما بين أقسام الطوارئ والحوداث والعمليات الجراحية ، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات التشخيصية من التحاليل الطبية ، والأشاعات التشخيصية المختلفة.

وقال نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي أنه في إطار المتابعة والتأكيد على تقديم خدمات علاجية ذات جودة للمرضى، فإن طوارئ المستشفي الجامعي بها كافة الاستعدادات لاستقبال أى حالات طوارئ أو حالات مرضية على مدار الساعة سواء للتدخل الجراحي السريع او للعلاج السريري، موجهاً شكرا مستحقا لجميع الكوادر الطبية والهيئات الادارية لما يبذلونه من جهود في سبيل إنقاذ الأرواح والحفاظ علي سلامة المرضى، كما وجه جزيل الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر لدعمه الدائم للقطاع الطبي بفرع الجامعة للوجه القبلي.

جميع أقسام ووحدات المستشفي الجامعي عملت بشكل منتظم خلال أيام عيد الفطر

ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان ، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط ، أن جميع أقسام ووحدات المستشفي الجامعي بجامعة الأزهر بأسيوط ، عملت بشكل منتظم ، خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وتواجدت كافة الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، والأطباء المقيمين والتمريض والفنيين لضمان أداء خدمة طبية لائقة بالمواطنين واستقبال حالات الطوارئ على مدار اليوم .

وأضاف الأستاذ الدكتور شريف مطاوع عبدالفضيل ، مدير المستشفى، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 241 مريضا بقسم استقبال طواريء الباطنة ، و127 مريضا في استقبال الإصابات والحوداث .

كما تم استقبال مائة مريض دخول بطواريء الباطنة، و35 دخول حوداث وإصابات ، و47 دخول نساء وولادة، و27 دخول طواريء الأطفال ، 14 دخول طواريء الجهاز الهضمي، وحالتين دخول طواريء مناظير الصدر ، و11 دخول طواريء مناظير الصدر ، و11 حالة دخول طواريء الجراحة ، و7 دخول طواريء جراحة المخ والأعصاب ، و14 دخول العنايات " عامة، قلب ، سكتة ، متوسطة " .

وأضاف الأستاذ الدكتور محمد بهاء الدين خضراوي ، مدير الشئون العلاجية أنه تم استقبال حالتي قسطرة قلبية عاجلة ودعامة إنقاذ الحياة ، كما تم استقبال 30 حالة عمليات طواريء "إصابات ، وطواريء جراحية".

جاء ذلك بالتزامن مع الخدمات التشخيصية من التحاليل الطبية ، والأشاعات التشخيصية المختلفة "عادية ، تليفزيونية، دوبلر ، ومقطعية ، ورنين مغناطيسي " علي مدار 24 ساعة .