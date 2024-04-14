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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طرح تذاكر مباريات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

محمد الدماطي عضو
محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، التي يستضيفها الأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري، عن توافر تذاكر مباريات البطولة حاليًّا عبر موقع شركة تذكرتي.

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وجاءت أسعار التذاكر 30 جنيهًا للدرجة الموحدة، وتتيح تلك التذكرة لحاملها حضور حميع مباريات اليوم التى تقام على نفس الصالة.

وأكدت اللجنة على ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ«Fan ID»، للحصول على تذاكر البطولة.

تقام منافسات البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

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