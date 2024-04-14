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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة المصري

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة المصري  في المباراة المؤجلة من  الجولة   ال 10 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - سعد سمير - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - يوسف بعرور - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - احمد بلحاج - مروان عثمان.

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