أجندة قصور الثقافة الأسبوعية.. احتفالات متنوعة وعروض فنية ومسرحية تجوب المحافظات

أجندة قصور الثقافة الأسبوعية .. تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع، بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل 18 أبريل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتواصل الهيئة احتفالاتها بعيد الفطر وتقدم ضمن برنامج "فرحة العيد" بمناطق الإسكان بديل العشوائيات بالقاهرة ورشا فنية، وورش حكي، وعروض وفقرات ترفيهية متنوعة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من الحفلات بالمحافظات.

وفي مجال المسرح والسينما تواصل قصور الثقافة تقديم مجموعة من المسرحيات مجانا للجمهور ضمن عروض الموسم الحالي، وذلك بمحافظات الشرقية، كفر الشيخ، سوهاج، والإسكندرية. كما يستمر عرض أفلام سينما الشعب في 16 محافظة بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، في حفلات تبدأ من 10 صباحا وحتى 12 منتصف الليل.

وتنظم الهيئة عدة لقاءات وعروض فنية خلال الأسبوع بمناسبة عيد تحرير سيناء، يوم اليتيم، واليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وعيد الربيع، بجانب الأمسيات الأدبية بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين، والورش الفنية والحرفية بمختلف المحافظات.

"المسرح الأفريقي وأثره على المسرح العالمي" في العدد الجديد لجريدة "مسرحنا"

من ناحية أخرى ، صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الإلكتروني الجديد "867" لجريدة "مسرحنا".

استهل العدد في قسم "المتابعات والأخبار" بتقرير خبري عن عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي، حيث تلتقي جهاد طه مع فريق عرض "سلطان الحرافيش" لفرقة الفشن، كما تلتقي آية سيد مع فريق عمل "انسو هيرو سترات" بقصر ثقافة فوه، وتتابع همت مصطفى تفاصيل عرض "أبواب تونس" مع فريق عمل فرقة بهتيم بشبرا الخيمة.

ويقدم محمود عبد العزيز تفاصيل عروض البيت الفني للمسرح في عيد الفطر، وتستعرض رانيا زينهم خطة مسرح "نهاد صليحة" خلال شهر أبريل الحالي.

ونقرأ أيضا خبرا عن مشاركة حازم شبل رئيس المركز المصري بالهيئة العالمية للمسرح، في اليوم العالمي للمسرح بالصين، بجانب تصريح للمخرج خالد جلال بعنوان: "هل هلالك متنفس الأسرة المصرية".

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" يحاور د. محمود سهيد الفنان البحريني الكبير خالد الرويعي، وتجري صوفيا إسماعيل حوارا مع المخرج محمد فاضل.

وفي قسم "رؤى" يكتب وليد الداغسني "آخر البحر.. أطياف يوربيديس وثورة الجعايبي".

وفي قسم "نوافذ" يأخذنا هشام عبد الرؤوف في جولة بمسارح العالم من خلال كتابته مقالا بعنوان "أزمة المسرح الأمريكي مستمرة بعد كورونا".

ويقدم أحمد الشريف ترجمة الجزء الأول من بحث إيمانويل ديكسون "أثر المسرح الأفريقي على ممارسة المسرح العالمي"، ويكتب محمد الروبي "خواطر عامة حول فن التمثيل "2"، فيما يقدم أحمد عبد الفتاح ترجمة الجزء الأول من كتاب "إدراك الزمن في المسرح" تأليف لوشيانو ماريتي.

ونقرأ في ختام العدد "الجزء 40" من مقالات د. سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "مصر .. باريس .. نيويورك".

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