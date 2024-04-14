تشكيل سيراميكا الرسمي لمواجهة المصري في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة المصري في المباراة المؤجلة من الجولة ال 10 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - سعد سمير - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - يوسف بعرور - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - احمد بلحاج - مروان عثمان.

و يلتقي فريق الكرة الاول بالنادي المصري البورسعيدي نظيرة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من جولات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا والمصري

حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضيفًا على نظيره سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، في المواجهة المرتقبة بينهما اليوم الأحد في تمام الساعة الـ4 عصرا على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا والمصري

ومن المقرر أن يتم عرض المباراة بين المصري وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورت باعتبارها الناقل الرسمي والوحيد لمباريات الدوري الممتاز.

ويرغب المصري البورسعيدي للخروج من كبرة الهزيمة التي تعرض لها من نظيره نادي مودرن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما علي استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من دوري نايل.

حيث سجل هدف التقدم الأول لمودرن فيوتشر اللاعب أحمد عاطف بعد خطأ من دفاع المصري وذلك في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من المباراة.

بينما في الشوط الثاني تعادل المصري البورسعيدي باقدام معتز الزدام من ضربة رأسية جاءت بعد عرضية من أحمد عيد في الدقيقة 69.

وقبل نهاية اللقاء خطف جوزيف أنجويم الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز، رفع فيوتشر رصيده للنقطة 20 في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل ، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 27 في المركز الرابع.

حيث أعرب مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، عن احتجاجه الشديد على الأخطاء التحكيمية لعبدالعزيز السيد، حكم مباراة الفريق الأول أمام شقيقه الاتحاد السكندري.

وأكد مجلس إدارة المصري أن الأخطاء التحكيمية من الحكم عبد العزيز السيد تجاه فريق المصري تبدو متكررة وتصل لدرجة التعمد.

فقد تسببت قرارات الحكم ذاته في إقصاء المصري من دور الثمانية للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر باحتسابه ركلة جزاء غير صحيحة ضد المصري في الثواني الأخيرة من مباراته مع الأهلي والتي كانت سببا في خروج المصري من البطولة قبل أن يكرر فعلته في مباراة الخميس باحتسابه هدف غير صحيح للاتحاد السكندري خلال الشوط الأول قبل أن يلغيه حكمي تقنية الفيديو وتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء مستحقة لصالح محمود حمادة في الثواني الاخيرة من الشوط الأول وكذلك احتسابه لركلة جزاء يشوبها الجدل في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

ناهيك عن قراراته المثيرة للجدل طوال المباراة ومنها حالة طرد صلاح محسن التي جاءت لتعيد تساؤلات جماهير المصري حول نية الحكم المبيتة دومًا لإيقاف مسيرة المصري المنافس على صدارة ترتيب المسابقة.

ومجلس إدارة المصري إذ يحتج رسميًا لدى اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، فإنه يطالب لجنة التحكيم بعدم إسناد أي مباريات مستقبلية للمصري لهذا الحكم، مع المطالبة باسناد المباريات المقبلة للفريق لحكام دوليين خاصة في ظل هذه المرحلة الحرجة من عمر المسابقة.

وفي الإطار ذاته وجه رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أنتقادا بسبب الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم في مباراة المصري والاتحاد السكندري في الدوري.

وأضاف رجب عبد القادر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية المحور: "الحكم عبد العزيز السيد كان حريصا على قلب الأمور وهناك تربص كبير في قراراته التحكيمية".

وواصل عبدالقادر : "نرى أن الأمور لا تتحسن ولجنة الحكام مصممة على تواجد عبد العزيز السيد في مبارايات المصري المصيرية وصبر الجماهير البورسعيدية والمجلس سينفذ وهناك تعنت كبير من لجنة الحكام تجاهنا".

وتابع: "كل مباراة حرجة يتم فيها تعيين عبد العزيز السيد، وتقدمنا بشكوى رسمية ونطالب باستبعاد الحكم من أي مباراة للفريق خلال الفترة القادمة.

وأضاف: "اعترضنا على تعيين الحكم، والجماهير طالبتنا بمخاطبة لجنة الحكام وننتظر رد نهائي".

وأختتم : استاد المصري يسير بشكل جيد ونأمل في الفترة القادمة بوجود ملعب ونخرج من المعاناة القوية التي نعاني منها".