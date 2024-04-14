محافظ الشرقية يعلن جاهزية صوامع التخزين لاستقبال موسم القمح 2024

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن جاهزية مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم ٢٠٢٤ بصوامع ومراكز تجميع المحافظة، لافتاً إلى كونه في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين حيث يعتبر مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض وما يحققه من عائد اقتصادي وتنشيط الصناعة الغذائية.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المواقع التخزينية الخاصة بالأقماح التابعة للجهات المتنوعة كالأتي (البنك الزراعي المصري - شركة مطاحن شرق الدلتا - إدارة شؤون التفتيش( صيانة الحبوب) الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة) مشيرة إلى أن الاقماح المحلية لموسم ٢٠٢٤ م يتم توريدها إلى ٥٦ صومعة وهنجر و مراكز تجميع مطورة حكومية تنوعت كالآتي :

- ٤١ مركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية 256.852 طن .

- ١٣ صومعة بإجمالي سعة تخزينية 472.000 طن.

- ١هنجر باجمالي سعة تخزينية ١٠٠٠طن.

- ١ بنكر بإجمالي سعة تخزينية ٧٠٤٠٠ طن.

وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة توافر الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح كالآتي :

١- التأكد من خلو المواقع التخزينية لاستقبال الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٤ من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة.

٢- نظافة وتطهير الصوامع والهناجر والبناكر من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين أقماح موسم ٢٠٢٤ م .

٣- توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون والهناجر والبناكر كذلك توافر وسائل الحماية المدنية بالصوامع.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن أسعار شراء القمح المنتج محلياً والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي :

- 2000 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط.

- 1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراط.

- 1900 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط )، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وفي سياق موازٍ أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان ومساحة القمح أقل من فدان بلغت ١٤٤٠٤٦ فدان كما بلغت إجمالي مساحة الحقول الإرشادية ١٣٥٥فدان، مشيراً إلى أن الأصناف المزروعة من القمح تنوعت ما بين (مصر ٤- مصر٣ - سخا ٩٥ - جيزة ١٧١ - سدس ١٤ - أجاسيد ٢٢ ) لافتاً إلى أن المديرية وضعت خطة لتنظيم قوافل الإرشاد الزراعي مع المزارعين، للتعرف على المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي وإيجاد حلول مناسبة لها وتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين في مختلف المجالات الزراعية حول آليات وطرق الزراعة السليمة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت ادارة تموين أولاد صقر بحملة تفتيشية برئاسة محمد شعير مدير الادارة، والسادة مفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

· تحرير المحضر رقم ٣٦٨٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز أولاد صقر لحيازة سماد مجهول المصدر، وتم التحفظ على ١٠ طن سماد محسن مجهول المصدر.

· تحرير المحضر رقم ٣٦٨٩ لسنة ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد ٧٠ لاصق.

· تحرير المحضر رقم ٣٦٩٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لبيع سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد ٧٠ لاصق.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان بتشكيل حملة تفتيشية برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير الادارة ومصطفى بيومي رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، حيث قامت الحملة بالمرور على المخابز البلدية بدائرة المدينة وتم المرور على ١٧ مخبز بلدي وأسفرت الحملة عن تحرير تقارير لأصحابها المخالفين وجاءت علي النحو التالي:

· تحرير ٥ تقارير مخالفة للمخابز للتوقف عن الإنتاج.

· تحرير تقرير مخالف لأحد المخابز لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وتحرير عدد 2 تقرير مخالف لعدم نظافة ادوات العجين و تحرير ٣ تقارير مخالفة لعدم مطابقة الخبز للمواصفات القانونية.