إصابة 4 أطفال وسائق في حادث انقلاب "توك توك" بالفيوم

أصيب 4 أطفال وسائق بالفيوم فى حادث انقلاب "توك توك" أمام قريه الأنصاري بجوار كمين قصر الباسل فى مركز إطسا ،وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا ،بتلقيه إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بوقوع حادث انقلاب "توك توك" بالقرب من كمين قصر الباسل دائرة المركز ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أنقلاب "التوك توك" بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما ادى الى انقلابه وقد نتج عنه إصابة 4 أطفال والسائق وتراوحت إصابتهم ما بين كسور وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسد.

قامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين حسن رجب حسن عبد الوهاب13 سنة ،مصاب بكسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم ،وهايدي وهبه عيد" 14 سنه ،مصابة بكسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد طارق صابر" 11 سنه ،مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم ،و بسنت جمال صابر" 13 سنه ، مصابة بكدمة شديدة بالجانب الأيمن ،كما اصيب سائق "التوك توك" بإصابات خفيفة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ،وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مصرع شاب على يد صديقه

وفى حادث سابق لقي شاب بالفيوم في العقد الرابع من العمر مصرعه على يد صديقه بعدما طعنه عدة طعنات بآلة حادة سكين، بسبب خلافات ماليه بحي الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود اخطار من مرفق إسعاف مستشفى الفيوم، لورود بلاغ بمقتل شاب طعنا بآلة حادة سكين بحي الصوفي التابعة لمركز ثان الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعى" توبه فارس" 32 عاما ويعمل نجار ، طعنا بآلة حادة سكين على يد صديقه ويدعى " أحمد م 31 سنه ، وذلك بسبب خلافات ماليه، بحي الصوفي بدائرة القسم، وقام المجني عليه بتسلم نفسه إلى قسم شرطة ثان الفيوم.

واعترف المتهم بأنه لم يكن يقصد قتله، ولكن الغضب اعمى بصيرته وتملك الشيطان منه فقام بتسديد عديدة طعنات للمجني عليه حتي ارداه قتيل في الحال، تم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.